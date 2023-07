Etes-vous stressés au moment de faire votre valise pour les vacances?

Luc qui habite à Pérenchies et qui s'apprête à partir en Bretagne appartient très clairement au camp des vacanciers décontractés. Chez lui, on prépare les valises "la veille au soir, c'est un petit peu à l'arrache, c'est vrai, mais ça se passe bien!" Une méthode qui lui va bien, à ceci près, il le reconnaît qu'il se couche "assez tard la veille du départ histoire de tout finir à temps". Pas forcément idéal quand il faut affronter de longues heures sur la route!

"On ne sait jamais ce qu'il faut emporter!"

Pas de stress non plus pour Philippe, qui habite à Lompret et qui lui est en déjà à défaire ses valises puisqu'il rentre tout juste du Gard. Chez lui, monsieur et madame préparent leurs affaires chacun de leur côté, sans stress pour lui, mais avec beaucoup plus d'anxiété pour sa femme: "Elle a toujours peur d'oublier quelque chose d'important". Ils commencent leur valise environ une semaine avant le départ et font "des petits tas" des choses à emporter, notamment la pile de livres, très importante! Comment gère-t-il le stress de sa femme: "Il faut la laisser s'occuper des valises, ne pas la déranger pendant qu'elle prépare les listes!".

Autre ambiance encore chez Bertrand, qui habite à Lambersart. Chez lui aussi, chacun prépare sa valise de son côté, en général deux jours avant le départ en vacances. Chez lui, pas de stress mais de l'indécision. Et oui, que mettre dans la valise? "*On ne sait jamais ce qu'il faut emporter! Même quand on part dans le Sud, on ne sait pas si on aura du beau temps ou non, s'il faut prévoir des vêtements de pluie ou non... ah non, ça n'est pas facile!*"

A chacun sa méthode, entre ceux qui attendent le dernier moment et ceux qui font leurs listes des semaines à l'avance © Maxppp - VALLAURI Nicolas

Pour Emma, qui a 23 ans, Lilloise et qui s'apprête à partir pour un mois du côté de Fréjus, là aussi, on attaque les valises à l'avance: elle l'a commencée trois jours avant son départ, "C'est un peu compliqué avec le travail, et tout ce qu'il y a à faire, il faut gérer son temps!". Et même si elle est bien avancée et qu'il ne lui reste qu'un peu de maquillage et brosse à dents à mettre dans la valise, elle le reconnaît: "C'est stressant! j'ai toujours peur d'oublier des petites choses!" Laëtitia, qui habite à Verlinghem, reconnaît elle aussi que c'est un peu stressant, "mais c'est un bon stress! On sait que c'est pour être bien après, alors on prend du plaisir à faire les valises!"

"Je fais des listes en fonction du lieu où je pars"

Et pour ceux qui sont malgré tout stressés, Louane, 14 ans, de Lambersart, a une technique qui fonctionne bien. La demoiselle fait des listes, avec des sous-catégories! "Je la fais toujours en fonction du lieu où je pars, je range par sections, les vêtements, la trousse de toilette,... Et c'est aussi pratique quand on repart, ça permet d'être sûr qu'on n'a rien oublié." Est-ce donc le secret pour un départ en vacances zen? Pas vraiment, puisque si Louane est tranquille côté valises, elle reconnaît qu'elle dort toujours très mal la veille des départs en vacances, parce que ce sont les trajets qui l'angoissent! On ne peut décidément pas tout avoir!