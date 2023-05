Ethann Isidore : un lycéen orléanais en haut de l'affiche avec Harrison Ford dans Indiana Jones

C'est lui, tout en bas de l'affiche du film, à droite. Oui, c'est incroyable, mais Ethann Isidore, jeune lycéen orléanais de 16 ans, est à l'affiche du dernier opus de la saga culte, "Indiana Jones et le Cadran de la Destinée", présenté en avant-première au Festival de Cannes , ce jeudi 18 mai. Son visage, son nom, figurent aux côtés d'Harrison Ford, rien que ça, mais aussi de Phoebe Waller-Bridge et Madds Mikkelsen. Un casting de rêve, pour entourer un adolescent qui vit un conte de fées.

Et depuis qu'il est arrivé à Cannes, Ethann n'en finit pas de poster sur son compte Instagram des photos sur la Croisette, avec les médias, des stars, de confier son émerveillement et sa joie d'être là... "Mes amis d'Orléans, ça va leur faire bizarre de me voir sur le tapis rouge" confie Ethann à Corinne Pelissier, journaliste de France Inter spécialiste du cinéma. "Ils sont tous au courant, ils trouvent ça fou, ils ont du mal à y croire".

Un casting à Londres

Ethann est élève en seconde au lycée Pothier d'Orléans, et suit des cours d'art dramatique au Conservatoire d'Orléans, et il est acteur, dans l'âme. En 2020, il tourne dans la série française "Sam", diffusée sur TF1, puis il rejoint la série "Mortel" sur Netflix.

En 2021, il est repéré par une directrice de casting, qui cherche un adolescent pour incarner Teddy, un jeune garçon recueilli par Phoebe Waler-Bridge, l'actrice britannique à l'affiche du cinquième volet de la saga "Indiana Jones" aux côtés d'Harrison Ford.

"Quand j'ai appris, j'ai pleuré, c'était fou !"

Le jeune orléanais passe le casting à Londres, il est retenu, et commencent alors plus de huit mois de tournage qu'il raconte au micro de Corinne Pelissier : "On a beaucoup voyagé avec le film, c'était génial". Et Harrison Ford, Indiana Jones ? "Quand j'ai appris que je jouerais dedans, j'ai pleuré, c'était fou" confie Ethann. "Je connais très bien la série, et je suis un grand fan d'Harrison Ford. C'était impressionnant, parce qu'il est si charismatique et il représente tellement pour tout le monde".

L'adolescent assure malgré tout que sa famille l'aide beaucoup à garder les pieds sur terre, pas question de manquer les cours au lycée, jusqu'à maintenant : "J'ai la chance d'avoir une famille bien présente qui me rappelle bien tous les jours qu'il faut que je me réveille quand même à 7h30 pour prendre mon bus à l'heure et arriver en cours à l'heure, merci maman !".