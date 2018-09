Pour Benoit Lardeux, la fin des vacances a cette année été particulièrement éprouvante. "C'est la pharmacie qui m'a prévenu quand je suis revenu de congés" commence le généraliste. "Ils m'ont dit que des patients cherchaient à me joindre, sans succès". Et pour cause : la ligne téléphonique de son cabinet, celle qui lui sert pour la prise de rendez-vous, ne fonctionne tout simplement plus.

En cause ? Un changement d'opérateur, qui ne s'est pas passé comme prévu. Résultat, début août, Benoit Lardeux n'avait même plus internet, en plus de ne plus avoir de téléphone. "Sans internet, je ne pouvais même pas transmettre les feuilles de soins, et les paiements des clients étaient bloqués sur le terminal de mon lecteur de carte bleue" détaille M. Lardeux.

Soutien de la pharmacie

Depuis, internet est revenu, mais toujours pas le téléphone. Du coup, les patients du docteur Lardeux doivent se rendre à son cabinet pour prendre rendez-vous, et celui-ci se fait aider par la pharmacie pour gérer sa patientèle, parfois un peu déboussolée. Il faut dire que cette panne tombe mal, pile à la rentrée "un moment toujours chargé pour les consultations" explique le pharmacien de la commune.

La situation agace profondément Benoit Lardeux, qui se dit "vraiment en colère, mais aussi très démuni". Malgré ça, ses habitants restent compréhensifs, et personne n'en veut au médecin. Christine par exemple s'est rendue au cabinet prendre un rendez-vous pour sa fille, elle ne comprend pas qu'aucune solution n'ait été trouvée. "Il s'agit pourtant d'un professionnel, d'un médecin qui plus est." "Il a besoin de ce téléphone" poursuit-elle.

Et pour le moment aucune intervention rapide d'un opérateur téléphonique est prévu. "Si au moins je savais quand les choses allaient se rétablir" soupire le docteur Lardeux. Ce dernier ne désespère pourtant pas et dit appeler son opérateur "tous les jours".