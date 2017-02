Etoile de Bessèges: Lilian Calmejane grand champion à Alès

Lilian Calmejane, grand gagnant de la 47ème édition de l'étoile de Bessèges. Fin de la course cycliste Gardoise ce dimanche à Alès après une épreuve de contre la montre remportée par Tony Galopin. Le succès populaire est toujours au rendez-vous.

C'est une petite course, avec de grands coureurs. Elle est très familiale, très conviviale." Richard un passionné

Aux villes étapes il y a du monde pour applaudir les cyclistes professionnels. Si aux abords des routes ils sont plus clairsemé, les passionnés de vélo aiment la course parce qu'elle est conviviale, parce que les cyclistes sont accessibles et surtout parce qu'elle est 100% gardoise.

La foule au rendez-vous à Alès ce dimanche © Radio France - SC

Le maire d'Alès Max Roustan se dit prêt à soutenir davantage l'organisation. Les 48ème, 49ème et surtout 50ème éditions devraient continuer à couronner des champions et à leur faire porter le maillot corail sur les routes gardoises.