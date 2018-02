L'ouverture de la toute nouvelle médiathèque d'Étoile-sur-Rhône, dans la Drôme, est encore repoussée, à l'année prochaine. A cause de nombreuses malfaçons, le bâtiment entièrement rénové est trop humide pour accueillir des livres et du public.

De nombreuses malfaçons

Suite à des malfaçons, la médiathèque est très humide et on constate de la moisissure sur les murs. © Radio France - Mélanie Tournadre

Ce bâtiment entièrement rénové, situé dans le centre de la commune, devait ouvrir ses portes en 2014. A cause de multiples erreurs lors du chantier, cette médiathèque ne pourra pas ouvrir cette année. "Il y a de nombreuses malfaçons, l'humidité remonte du sol par capillarité, il y a de l'humidité partout, de la moisissure sur certains murs, certains sont fissurés" explique la maire d'Étoile-sur-Rhône, Françoise Chazal.

"Le bâtiment est tellement humide qu'il ne peut pas accueillir de livres !"

"La verrière au dernier étage a également était mal réalisée et l'eau descend du toit, c'est la totale" insiste la maire. "Les erreurs sont partout, on ne sait plus quoi penser de la compétence des bureaux qui ont travaillé sur ce chantier" explique Serge Bertinet, adjoint au maire.

Certains murs de ce bâtiment rénové sont fissurés suite aux malfaçons. © Radio France - Mélanie Tournadre

Une médiathèque, à deux millions d'euros, inutilisable

La maire d'Etoile-sur-Rhône et son premier adjoint sont dépités devant les multiples malfaçons. © Radio France - Mélanie Tournadre

"C'est un échec du début à la fin, on est à cinq ans de retard sur la livraison" explique Françoise Chazal. "Ce bâtiment est payé avec l'argent public, ces deux millions d'euros sont aux habitants et c'est une catastrophe de voir des malfaçons qui empêchent son ouverture".

La municipalité a envisagé de faire autre chose de ce bâtiment, d'ouvrir certaines pièces habitables à des associations mais c'est impossible : "on a eu une subvention de 400.000 euros pour une ouverture de médiathèque donc si on n'ouvre pas une médiathèque, il faut rendre l'argent, on est coincé".

Entrée principale de la future médiathèque d'Etoile-sur-Rhône, dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Ça fait trois ans qu'on attend le rapport d'un expert du tribunal administratif alors aujourd'hui on essaye de trouver une entente avec les entreprises ; un économiste a été désigné et on essaye de résoudre les problèmes pour savoir qui va payer".

La municipalité espère, au mieux, une ouverture de cette médiathèque en 2019.