Astres flamboyants, planètes alignées : le ciel limousin offre un peu de magie pendant le confinement

Le ciel Limousin va offrir un beau spectacle ce printemps. La planète Vénus, ultra-lumineuse en ce moment, flirte avec un amas d'étoiles. Les planètes Mars, Saturne et Jupiter sont alignées. Quelques étoiles filantes pourraient aussi illuminer le ciel et la lune sera bien sûr au rendez-vous. Alors que chacun est confiné chez soi, le moment semble bien choisi pour observer les étoiles.

En Creuse, en Corrèze et en Haute-Vienne, de nombreux habitants vivent à la campagne, avec une pollution lumineuse limitée. Vous devriez donc pouvoir profiter de ces rendez-vous célestes à l'oeil nu.

Vénus, star de vos soirées confinées

La planète Vénus, aussi appelée "étoile du berger" est l’astre qui brille le plus après la lune, dans notre ciel nocturne. En ce moment, elle est particulièrement flamboyante car elle est proche du soleil, dont elle réfléchit la lumière. Et elle se trouve dans l’alignement d’un groupe d’étoiles : les pléiades. Vu de la terre, elle semblera traverser cet amas scintillant.

On peut voir Vénus et les pléïades le soir à l'ouest. "C'est un très beau spectacle, estime Lionel Billard, le président de l’association pour la Découverte de l'Astronomie et de l'Espace (ADAES), en Limousin.

à l'oeil-nu on verra 5 ou 6 étoiles. Aux jumelles on pourra en voir 20 ou 30

Vénus sera très proche de cet amas d'étoiles entre le 1er et le 6 avril. Elle le traversera précisément les soirs du 3 et 4 avril.

Les planètes Mars, Jupiter et Saturne sont alignées tôt le matin

Avec la rotation de la terre, le ciel change au fil des heures. Vénus et les Pléïades ne seront plus visibles au milieu de la nuit. En revanche, vers 6h du matin, peu avant le lever du soleil, un autre spectacle mérite le détour. Trois planètes sont regroupées : il s'agit de Mars, Jupiter et Saturne.

Pour les repérer, il faut regarder l'horizon en direction du sud-est. "Jupiter va être un peu comme Vénus. C'est un astre qui brille très fort, blanc. Saturne brille un peu moins fort et il est plus jaunâtre. Mars, est nettement plus orangé", détaille Lionel Billard pour nous aider à les trouver.

Depuis le 31 mars, Mars et Saturne sont très proches l'une de l'autre. Elles devraient être parfaitement alignées avec Jupiter le 10 avril en fin de nuit.

Observer la lune avec les enfants

Les moins aguerris peuvent sortir dans leur jardin pour observer les différentes phases de la lune. Ces prochains jours ses quartiers s'épaissiront puisqu'elle sera pleine le 8 mars.

Sachez qu'avec une simple paire de jumelles on peut découvrir de nombreux détails qui impressionneront les enfants notamment : "on peut voir les mers, les cratères et des reliefs qui apparaissent petit à petit", détaille Lionel Billard.

On a vraiment l'impression de se sentir dans un monde différent de celui qu'on connaît sur terre. On se sent un peu cosmonaute

Les 14, 15 et 16 avril, en fin de nuit, la lune se trouvera à proximité de Jupiter, Saturne puis Mars.

Apprendre à reconnaître les constellations

Si vous n'avez ni jumelle, ni télescope, vous pouvez aussi vous lancer un défi réalisable à l'oeil-nu : découvrir les constellations. Il s'agit de groupes d'étoiles qui présentent une figure et à laquelle on a donné un nom, généralement issu de la mythologie grecque.

En fonction des saisons, on ne voit pas les mêmes constellations au dessus de notre tête. Au printemps, dans le ciel Limousin, on peut par exemple observer le Lion, Les Gémeaux, Orion ou encore la Grande Ourse.

Pour vous repérer, vous pouvez imprimer une carte du ciel ou télécharger un logiciel gratuit comme stellarium.

Une fois qu'on a appris à se repérer dans le ciel grâce aux constellations, ça change la vision du ciel qu'on peut avoir quand on sort

Lionel Billard n'hésite pas à faire une comparaison : "C'est un peu comme les gens qui reconnaissent les oiseaux au chant. Celui qui ne connait pas il va se promener et il va dire j'ai entendu les oiseaux chanter. Tandis que celui qui connait, il saura quels oiseaux chantaient. C'est une connaissance de plus qu'on acquiert".