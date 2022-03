Etoiles Michelin : l'Angoumoisin Guillaume Veyssière défend sa première étoile dans son terroir charentais

Le Guide Michelin décentralise ce mardi sa fameuse cérémonie des étoiles. Les plus grands chefs français se retrouvent à Cognac, venus de toute la France, pour cette fête de la cuisine à la française. En 2021, le fameux Guide rouge avait récompensé 7 chefs dans nos deux Charentes : 3 en Charente-Maritime (dont bien sûr Christopher Coutanceau 3 étoiles), à La Rochelle, La Jarrie et Breuillet ; et 4 en Charente (Thierry Verrat à Bourg Charente, Mathieu Brudo à Montbron, Marc-Antoine Lepage aux Chais Monnet de Cognac, et Guillaume Veyssière aux Sources de Fontbelle à Angoulême).

Guillaume Veyssière aux "Sources de Fontbelle" © Radio France - Pierre MARSAT

Guillaume Veyssière n'a côtoyé que des chefs étoilés : chez Jean Ramet à Bordeaux en 2000, puis sur la Côte d'Azur et en Belgique, il a appris son métier chez les meilleurs. A 40 ans, après 11 ans à la tête d'un restaurant gastronomique dans le centre historique d'Angoulême, "La Ruelle", il a créé sa propre maison en 2019, "Les sources de Fontbelle" pour une cuisine locale. C'est une brigade d'une douzaine de cuisiniers qui s'active aux fourneaux pour conserver cette première étoile : six salariés et autant d'assistants.

La brigade de cuisinier autour de Guillaume Veyssière © Radio France - Pierre MARSAT

Reportage aux "Sources de Fontbelle à Angoulême Copier