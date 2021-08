"Être Alsacien, c'est avoir la valeur du travail et de l'effort" dit Arsène Wenger à Strasbourg

L'Union internationale des Alsaciens fête ses 40 ans. Et pour marquer le coup, l'association a décidé d'inviter un hôte de prestige à l'Orangerie à Strasbourg : Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal, sans doute l'Alsacien le plus célèbre à l'étranger.

C'est ce que l'on appelle un invité de prestige. L'Union internationale des Alsaciens recevait ce vendredi Arsène Wenger pour fêter les 40 ans de l'association. L'ancien coach alsacien d'Arsenal aujourd'hui directeur du développement du football mondial à la FIFA a donc fait le déplacement à Strasbourg, au pavillon Joséphine de l'Orangerie.

Arsène Wenger, originaire de Duttlenheim dans le Bas-Rhin fait partie des 100 à 150.000 Alsaciens établis à l'étranger selon l'estimation de l'UIA.

Et pour Arsène Wenger, être Alsacien à l'étranger c'est porter les valeurs du travail et de l'effort. "J'ai été éduqué en Alsace. Et ensuite vous voyagez avec les valeurs que l'on vous a donné ici. Et je dirais avant tout, c'est la valeur du travail et de l'effort que j'ai retenu en respectant des règles éthiques. Je voyage encore dans le monde entier pour la FIFA aujourd'hui. Ce sont des valeurs qui se vendent bien dans le monde. Le goût de l'effort et la volonté de bien faire, c'est important" dit l'ancien entraîneur emblématique des Gunners.

Arsène Wenger en visite à la journée annuelle de l'Union internationale des Alsaciens © Radio France - Antoine Balandra

Arsène Wenger a d'ailleurs tenté de transmettre ces valeurs à ses joueurs. "Le talent quand il n'est pas associé à l'effort ne mène pas loin" estime-t-il. "Et l'effort a une qualité autre, c'est qu'il permet à l'individu de se découvrir, de mieux se connaître, c'est essentiel pour progresser" a conclu l'ancien entraîneur, avant de s'exprimer devant l'Union internationale des Alsaciens. Une association qui regroupe donc 58 associations dans le monde pour environ 5.000 adhérents.