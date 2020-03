Etre confiné(e) chez soi avec une personne violente est dangereux

Les circonstances exceptionnelles de la situation liée au Cornavirus COVID-19 impactent le fonctionnement de l’association. Conscientes de leur responsabilité vis-à-vis des salarié.es, des personnes accueilli.es et des partenaires, les membres du bureau ont pris, en concertation avec la directrice, les décisions suivantes. Les locaux du CIDFF Gironde à Bordeaux et à Libourne sont fermés au public. Les permanences délocalisées sont suspendues. Malgré tout, le CIDFF Gironde met tout en œuvre pour continuer à répondre aux demandes d’information du public et propose d’assurer la continuité de ses activités à distance.

Le CIDFF Gironde est joignable : Par téléphone au 05 56 48 40 62 ou par mail à l’adresse : cidff.gironde@orange.fr

Les salariées exercent leur mission en télétravail, des rendez- vous téléphoniques seront proposés. Avec les conseillères emploi et création d’entreprise : Pour une information ponctuelle ou /et un accompagnement.

Avec les psychologues : Pour soutenir les victimes de violence ou en difficultés Pour les personnes en situation de veuvage dans le cadre de l’espace « Dialogue & solidarité ».

Avec les juristes : Pour une information sur les droits lors d’une permanence téléphonique.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 05 56 44 30 30

Cette organisation est susceptible d'ajustements ou modifications à tout moment, en fonction de l'évolution des mesures gouvernementales, du niveau d'activité et des difficultés éventuelles de mise en œuvre Le bureau et l'équipe du CIDFF Gironde