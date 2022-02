Etre femme et sapeur-pompier c'est être Vaillante !

Les pompiers de la Vienne n'ont pas laissé passer l'actualité idéale de la sortie du dessin animé Vaillante (sorti le 2 février) et qui raconte l'histoire, dans les années 30 aux Etats-Unis, d'une petite petite fille de 6 ans Giorgia qui se cache sous les traits d'un garçon pour devenir pompier, car le métier est interdit aux femmes ! Dans la réalité, en 2022, les femmes pompiers n'ont plus besoin de se cacher, elle représente 20% des effectifs dans la Vienne qui compte 200 sapeurs pompiers professionnels et 1.350 pompiers volontaires. Le Sdis de la Vienne qui avait déjà par le passé su faire preuve d'humour et de créativité pour mettre en avant la féminisation chez les pompiers à travers un Cendrillon revu et corrigé qui avait connu un franc succès et qui avait reçu une récompense nationale, lors du concours de la promotion d'actions en faveur de la féminisation. (voir ci-dessous).

Des séances de ciné-débat sont programmées dans différentes salles du département comme le 12 février à Gençay et au CGR de Buxerolles, le 19 à Civray et Lencloître. Des échanges et des stands pour permettre de valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et notamment destinés aux jeunes femmes.