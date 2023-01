Etre heureux et anorexique, c'est possible ?

Camille et Cécile (prénoms d'emprunt) sont membres des ABA depuis 16 et 12 ans

Peut-on être heureux en souffrant d'anorexie ou de boulimie ? C'est la question que ce sont posé les membres des Anorexiques Boulimiques Anonymes ce samedi 28 janvier 2023 à 17 heures réunis aux salle municipales Manu à Nantes pour une convention sur le thème "Heureux, Joyeux et Libre" organisée par l'antenne nantaise. 50 personnes souffrant de TCA (troubles du comportement alimentaire) venus de toute la France ont participé aux échanges.

Se faire plaisir en mangeant

Cécile [tous les prénoms sont d'emprunts NDLR] est la présidente des Anorexiques Boulimiques Anonymes de Nantes. Etant elle-même atteinte de ces deux maladies depuis son adolescence, elle estime aujourd'hui se faire plaisir en mangeant. "Dans mon assiette, il y a beaucoup de couleurs et aucun interdit, confie-t-elle. Je mange de tout et avec qui je veux, à l'heure que je veux. Antérieurement, c'était compliqué pour moi d'aller au restaurant. Maintenant, je ne regarde plus la carte avant d'y aller." Quand on lui demande si elle s'estime heureuse aujourd'hui, elle répond du tac au tac : "Pleinement, alors que je me croyais condamnée à finir ma vie la tête dans la cuvette des toilettes."

Depuis qu'elle a rejoint les Anorexiques Boulimiques Anonymes en 2013, Cécile confie avoir drastiquement réduit ses crises de boulimie. Désormais, tous les mardis, elle échange avec d'autres malades et transmet ses conseils pour mieux vivre au quotidien, notamment "la règle des 24 heures" : plutôt que de se donner un gros objectif sur une semaine, s'en donner un petit sur 24 heures, et avancer ainsi pas à pas.

Un message d'espoir

Etre heureux et anorexique, cela peut paraître contradictoire. Mais pour Chloé, le thème qui a été choisi pour cette convention est avant tout un message d'espoir. "Je me rappelle de la première fois où je suis venue dans un événement comme ça, raconte-t-elle. Une personne a dit : "je suis anorexique et je vais bien". Cela m'a vraiment marquée, parce qu'étant moi-même anorexique et boulimique, je ne pensait pas pouvoir m'en sortir."

Habitant Madrid, elle assiste habituellement aux réunions en visioconférence. Mais elle a profité de la convention annuelle pour rencontrer les autres membres en présentiel. L'anorexie étant une maladie avant tout psychologique voire psychiatrique, il est difficile de s'en défaire pour de bon. "Aujourd'hui, on n'en guérit pas, on s'en rétablit" résume Chloé. Ce trouble concerne en grande majorité des femmes. Selon l'INSERM, elles seraient 230.000 en France.