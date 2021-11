Etre humain, c'est le thème du forum philo le Monde les 6 et 7 novembre au Mans

Après un an d'absence, le forum Philo Le Monde revient au Mans. Il a lieu les 6 et 7 novembre au palais des congrès. Le thème : Etre humain.

"Etre humain", ce sera le thème cette année du forum philo Le Monde au Mans. Il a lieu ce week-end des 6 et 7 novembre au palais de congrès. Comme chaque année, le thème du forum qui fête ses trente ans a été choisit par des lycéens du Mans.

De nombreux invités sont présents tout au long de ces deux jours avec plusieurs conférences et débats. On retiendra notamment la présence de la journaliste Florence Aubenas.

Jean Birnbaum, l'organisateur du forum philo Le Monde © Maxppp - Daniel FOURAY

De nombreux intervenants pour décliner le thème "Etre humain" sous toutes ses formes

La journaliste et grand-reporter Florence Aubenas viendra parler de cette question "d'Etre humain". On retiendra également la présence de la psychanalyste Elisabeth Roudinesco. Il y aura aussi un grand spécialiste de la robotique et de l'intelligence artificielle, Radja Chatila. Il reviendra notamment sur les questions étiques comme par exemple : qu'est-ce que c'est qu'un robot qui tue ? Que penser aujourd'hui de l'invasion des robots ?

Tous les débats sont ouverts au public. L'accès au palais des congrès du Mans pour le forum philo est gratuit. Il faut le pass sanitaire.

Un forum qui fête ses 30 ans

Au départ, l'idée du forum philo était venu d'Henri Lelièvre, un ancien adjoint à la culture du Mans rappelle Jean Birnbaum, l'organisateur du forum philo Le Monde au Mans. Il avait envoyé une lettre au journal Le Monde un peu comme une bouteille à la mer en disant qu'il voulait organiser ce type de manifestation. "Aujourd'hui, ça serait impossible. En 30 ans, il y a non seulement le forum mais tous les échanges sont retranscris dans un livre publié en poche chez Folio".

Le programme

Samedi 6 novembre

9h30 : Ouverture officielle du 33ème forum

10h00 : Camille Froidevaux-Metterie, philosophe féministe, professeur de science politique L’être humaine. Fin du masculin générique, début de l’humanité incarnée.

10h30 : Raja Chatila, spécialiste de robotique, d’intelligence artificielle et d’éthique. L’être humain est-il un robot comme les autres ?

11h00 : Étienne Bimbenet, Philosophe, Décoller, atterrir, sur une aporie contemporaine

11h30 : Andrea Marcolongo, journaliste et essayiste, Le héros humain. Enée et l'art de résister

12h00 Pause

12h15 - 12:45 Débat 2 · Écrire, penser, croire : réflexions sur l'art d'être humain.

15h00 : Elisabeth Roudinesco, historienne Naitre humain, devenir humain, passages et frontières

15h30 : Donatien Grau, Philologue. Quelles humanités pour notre humanité ?

16h00 : Dominique Avon, historien, naître et mourir selon un mode d’humanité : une histoire de religion et de liberté.

16h30 Pause ·

16:45 - 17:30 Débat Être humain ?

Dimanche 7 novembre.

10h00 : Stéphane Breton, cinéaste, ethnologue, les morts, les vivants et les pas encore nés.

10h30 : Patricia Lojkine, spécialiste des études littéraires. Être humain malgré la faim ? Le témoignage de Jean de Léry au XVIe siècle.

11h00 : Marie-Françoise Sales, philosophe, penser l'humain à partir du sourire.

11:30 Pause

11:45 - 12:45 Débat

15h00 : Florence Aubenas, journaliste, rester humain

15h30 : Etienne Balibar, philosophe, penser et repenser l'humanité comme espèce.

16h00 : Sandra Laugier, philosophe, manières d'être humain à l'épreuve du Covid.

16h30 Alain Caillé, sociologue, respecter le cycle du don

.

