Être jeune dans le Parc National du Mercantour : le podcast des jeunes des vallées des Alpes-Maritimes

Un podcast local, 100% Alpes Maritimes qui donne la parole aux jeunes vivants dans les vallées des Alpes Maritimes (Vésubie, la Tinée, la vallée du Var, la Roya) ils ont chacun préparé une lettre qu’il nous adresse pour partager un lieu, un moment, un état d’âme, une conviction…

Après un an de travail aux côtés de la professeure d'Histoire-Géographie, Laurence Perez, et du garde-moniteur du Parc national du Mercantour, Raphaël Lurion, les Secondes du Lycée de la Montagne à Valdeblore ont enregistré des témoignages pour partager à la fois des souvenirs en famille à La Laune, les émotions lors du traditionnel Festin de l'été, le plaisir d'un réveil avec les chevreuils et le retour sur la tempête Alex.

Préparation : Elena MASELLI et de Raphael LURION du Parc National du Mercantour

Ecriture et accompagnement des élèves : Laurence Perez, professeur du lycée de la Montagne de Valdeblore

Enregistrements et mixage : Alix Vernoth

Interviews : Nicolas Mérou

