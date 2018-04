Guéret, France

Dans la salle d'audience, les jurés en herbe regardent avec attention une vidéo sur leur future fonction. "Vous devez être attentifs. Vous devez être impartiaux", explique un magistrat. Car il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions, même si l'affaire est dure. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu peur à Stéphanie. "Ce que je crains le plus, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler mes émotions, de me retrouver déstabiliser face à l'accusé et aux autres parties, dit-elle en souriant. C'est une première pour moi."

Rassurer les futurs jurés

Stéphanie se souvient encore de sa réaction quand elle a reçu le courrier. "Quand j'ai vu écrit "tribunal de grande instance de Guéret, je me suis dit j'ai fait une bêtise, rigole Stéphanie. Puis en lisant le courrier, je me suis dit que c'est un devoir citoyen, donc allons-y ! C'est une bonne expérience"

Stéphanie avoue qu'elle se sent un peu moins stressée après cette session de formation. Les magistrats professionnels ont pris le temps de répondre à toutes les questions des futurs jurés. "Le but est de les rassurer, précise Gilles Fonrouge, le président de la Cour d'Assises de la Creuse. D'abord en leur disant qu'on sait que c'est difficile. Ensuite, nous leur expliquons que ce n'est pas parce qu'on doit prendre une décision qu'on n'est plus humain. Même nous, professionnels, nous avons parfois des difficultés. On insiste aussi sur le fait qu'il y a tout un système procédurale qui est garant des droits de chaque partie et qui permet de prendre des décisions dans de bonnes conditions."

Un devoir

Lors de la formation, le tribunal s'assure bien que toutes les personnes tirés au sort peuvent être jurés d'assises. Celles qui ont plus de 70 ans ont pu rentrer chez elles. Même chose pour les personnes qui ont déjà été condamnés pour des délits par exemple. Pour celui ou celle qui va devenir juge, le président de la Cour a quelques conseils. "Je lui dirais de s'ouvrir, dit Gilles Fonrouge, c'est-à-dire d'être perméable et de se départir de ses réflexes. Personne ne réagit forcément comme soi-même. Donc il faut être attentif à la situation de chacun et rester proche de la réalité."

Si vous êtes salarié, votre employeur doit vous libérer pour l'audience. En cas d'absence non justifiée, vous risquez une amende de 3 750 euros.