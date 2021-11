Etre maire de Saumane pour 1.200 euros par mois, c'est un engagement citoyen

Plusieurs maires de petites communes rurales de Vaucluse seront au congrès des maires pour dénoncer les politiques publiques de plus en plus complexes. Ils sentent seul face aux responsabilités avec des citoyens qui viennent jusque dans leur jardin pour se plainre.

Plusieurs maires de Vaucluse participent au congrès des maires à partir de mardi à Paris. Le président Emmanuel Macron recevra une délégation de maires mercredi avant de clore le congrès jeudi. Pendant la crise sanitaire, les relations entre le président et les maires ont parfois été tendues autour du port du masque, du confinement, de la vaccination. Ce congrès sera l'occasion d'un "appel fort à la nécessaire modification des relations entre l'Etat et les collectivités locales" explique le président des maires de France.

A Saumane, la maire de la commune pointe le poids des responsabilités qui pèse sur les maires des communes rurales. Elle sera au congrès mais pour la rencontrer, il faut aller au restaurant car l'agenda de Geneviève Chabaud-Geva est surchargé. Il y a des dossiers à côté de l'assiette de madame le maire : "c'est un repas de travail. On le fait régulièrement avec mon premier adjoint. c'est un maçon, il travaille. Je travaille aussi dans la fonction publique. Qui paye ce repas de travail ? C'est moi, sur mes deniers personnels".

Préparer les dossiers pendant les repas

Pour gérer une commune de 1 000 habitants, la maire et le premier adjoint échangent des mails dès le petit déjeuner jusqu'à tard le soir. Une indemnité est prévu pour les élus : 300 euros pour le premier adjoint. Davantage pour le maire : "1.200 euros par mois pour une trentaine d'heure de travail en plus de mon métier. Nous sommes beaucoup plus sollicités que les maires des grandes collectivités qui ont de grands services qui travaillent pour eux. Moi je prépare mes dossiers, j'écris mes discours. On est seuls" explique Geneviève Chabaud-Geva. Mais le sourire n'efface pas les reproches des enfants qui passent après les réunions, les coups de téléphone tard le soir et le week-end.

Se faire engueuler jusque dans son jardin

A Paris, Geneviève Lachaud-Geva veut porter la voix des petites communes : "nous sommes dans un état qui se complexifie avec des politiques publiques de plus en plus complexes. Et après, il faut aller expliquer aux administrés qu'il y a 20 ans vous pouviez le faire mais pas aujourd'hui. Les règlementations sont souvent issus de communes plus urbaines ou parisiennes et quand elles s'appliquent à nos territoires ruraux, on a du mal à comprendre".

Et lorsque les textes sont mal compris, les administrés vont directement se plaindre au maire. Ils connaissent même l'adresse de Geneviève Chabaud-Geva : "ils viennent chez moi pour m'engueuler parce que la mairie n'a pas fait ce qu'ils voulaient. J'étais en train de travailler dans mon jardin et il y a un habitant qui est venu m'engueuler". La maire de Saumane confie quelques moments de lassitude : "je ne vous cache pas qu'il y a des moments où je suis fatiguée... mais il y a toujours la petite flamme sinon on ne le fait plus. La petite flamme, c'est le service et l'engagement. C'est un engagement citoyen d'être maire aujourd'hui".