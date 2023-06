Être maire en Indre-et-Loire [1/5] : un engagement quotidien, "ma sonnette d'alarme, ce sont mes enfants"

Sur son bureau, les dossiers s'entassent les uns sur les autres. Urbanisme, budget, travaux de restauration de l'église Saint-Gilles, il y en a au total plus d'une dizaine. "Tant qu'il n'est pas traité, le dossier reste là, explique Nathalie Vigneau. Le jour où il n'y en a plus, c'est là que ça pose problème. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de projets en cours." C'est ainsi que la maire de L'Île-Bouchard voit sa façon d'agir. En mouvement perpétuel.

Élue en 2020, à l'âge de 43 ans, elle est en quelque sorte "novice" à ce poste. Mais pas en politique. Conseillère municipale en 2014 puis première adjointe trois ans plus tard après la convocation d'élections partielles, Nathalie Vigneau est aussi la petite-fille d'un ancien maire de Crissay-sur-Manse, qui aura géré la commune pendant 38 ans. "Je savais ce qu'impliquait la fonction de maire, de fait." Être au four et au moulin, ne jamais compter ses heures. "Mais c'est une autre chose de le vivre réellement."

"Il faut être prêt psychologiquement à donner beaucoup de son temps"

Lorsqu'elle est arrivée à la tête de L'Île-Bouchard, Nathalie Vigneau n'a pas voulu arrêter son activité professionnelle. Elle a simplement demandé un temps partiel. "Je suis à 80%. J'ai tous mes lundis dédiés à la commune. Je suis exclusivement en mairie ces jours-là. Je viens à 8h30 et je peux rester jusqu'à 20h ou 22h, tout dépend de ce que j'ai à faire. Le reste de la semaine, je travaille à Tours et je reviens le soir en mairie une petite heure ou plus pour m'occuper des dossiers. Il arrive aussi que j'ai des réunions liées à ma fonction pendant mes heures de travail, donc mon employeur me libère, on s'arrange." D'autant qu'elle est également vice-président au tourisme dans sa communauté de communes.

Si elle apprécie le fait que sa fonction est "tout sauf chronophage", Nathalie Vigneau reconnaît qu'il faut avoir les épaules. "C'est très prenant, c'est sûr. Il suffit de regarder mon agenda. Mardi soir, j'ai la réunion avec mes adjoints, juste après, j'ai le comité de pilotage du conseil municipal d'enfants. Le lendemain matin, j'ai la réunion des élus locaux du groupement territorial hospitalier Touraine-Val de Vienne. Le soir, j'ai une réunion publique sur la signalétique dans la commune. Jeudi soir, j'ai le conseil d'administration de l'Ehpad et une commission finances à 19h... (rires) Et je ne vous parle pas des week-ends en ce moment avec toutes les manifestations culturelles ! Bref, je ne m'ennuie pas. Il faut être prêt psychologiquement à donner beaucoup de son temps. On sait qu'on va être sollicité. Les gens comptent sur nous. Si on n'est pas prêt, on peut très mal le vivre, je pense."

Un incendie en pleine nuit ? "On se lève et on y va"

Et encore, voici ce qui est planifié. À tout ça, se rajoute son lot d'imprévus. Qu'elle soit en repos ou non, son portable n'est jamais éteint. "Il y a des moments où j'aimerais le couper, je peux vous le dire, mais je ne peux pas. Quand il arrive quelque chose à L'Île-Bouchard, les services de l'État appellent toujours le maire. Une fois, on m'a réveillée en pleine nuit pour un incendie. Eh bien, on se lève et on y va. Ça fait partie du job." Mais ça laisse peu de place aux proches. "Au moment de faire la déclaration des impôts, mon papa m'a appelé en me disant : 'Est ce que tu peux venir une soirée ? J'aimerais que tu y jettes un œil.' Je regarde mon agenda et je vois qu'il est très chargé. Je dis à mon père : 'Bon, faut que je te mette un rendez-vous.' Et au moment où je lui dis ça, je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Je dois réserver un créneau pour aller voir mes parents. C'est absurde. Je me suis dit que ce n'était pas possible d'en être rendue là."

D'où l'importance de se fixer des limites. "Ma sonnette d'alarme, ce sont mes enfants, raconte Nathalie Vigneau. Quand ils me disent : 'Maman, quand est-ce qu'on te voit ?', ça veut dire qu'il faut j'arrête d'être partout. Ils savaient dans quoi je m'embarquais, ils étaient d'accord, mais ce sont mes garde-fous quand ça va trop loin. On s'évade le temps d'un week-end et le lundi, ça repart."

Et puis, il y a ses adjoints et les 23 salariés sur lesquels elle peut s'appuyer et parfois déléguer certaines tâches. Sinon, c'est le burn-out assuré. Mais à la fin, ce sera toujours elle qui tranchera, qui prendra la décision. "S'il y a un souci, il faut le dire, c'est le maire qui prend, ce ne sont pas les adjoints. En fait, il faut être au courant de tout. Cette responsabilité, ça ne me fait pas peur. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand même, où on se demande si l'on a rien oublié. Est-ce que tout est bien ficelé dans les dossiers d'investissement par exemple ? Moi, c'est surtout ça qui m'inquiète. On fait les budgets, on investit, mais au moment où on va réaliser le projet, il faut que je sois sûre que tous mes services ont pensé à tout et notamment aux subventions. On engage quand même les finances publiques de la commune. C'est un engagement extrêmement dur, c'est clair. Mais ça vaut le coup quand on aime s'investir."

