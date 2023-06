Être maire en Indre-et-Loire [3/5] : la difficulté à porter "un projet impopulaire"

Éric Moreau passe tous les jours devant. Des banderoles "Non aux éoliennes" sont installées à l'entrée de Nouans-les-Fontaines et dans le bourg. La marque d'une vingtaine d'habitants, opposés aux deux parcs éoliens en projet dans la commune aux 700 âmes, tout à l'Est de l'Indre-et-Loire. "Notre intention était claire dès l'élection municipale de 2020, affirme l'élu de 62 ans. C'était dans notre programme, en tout premier sur la profession de foi. L'année qui a suivi, on a expliqué officiellement ce qui allait être mis en place. Et 15 jours après seulement, un collectif anti-éolien s'est créé."

Une maison du bourg de Nouans-les-Fontaines affiche très clairement la couleur. © Radio France - Adrien Bossard

Élu maire en 2014, Éric Moreau est pour la première fois de son exercice réellement confronté à des vents contraires. Tout sauf une surprise. Celui qui est aussi président de Nest (Nouvelles Énergies en Sud-Touraine), une association d'élus qui défend le renouvelable, savait à quoi s'attendre. D'autant que l'Indre-et-Loire est l'un des rares départements à n'avoir aucune éolienne sur son territoire. "Porter un projet éolien, c'est un combat et c'est impopulaire, oui. Parce qu'il y a ce que j'appellerais une minorité très agissante, qui se mobilise beaucoup et qui dénigre continuellement l'éolien, considérant que c'est une perturbation irrémédiable du paysage. Quitte à être dans le déni par rapport au réchauffement climatique."

"Les éoliennes, c'est un peu comme le TGV, les aéroports ou l'autoroute. Tout le monde veut prendre le train, l'avion ou une voie rapide. Mais personne ne veut d'une ligne TGV, d'un aéroport ou d'une autoroute au pied de sa maison."

Des arguments pour défendre ces deux parcs éoliens, l'un au sud de la commune - entre quatre et six éoliennes -, et l'autre au nord - quatre éoliennes -, Éric Moreau en a pléthore. "Déjà, le fait que les premières maisons seront situées à minimum 700 mètres des machines". Il évoque aussi les retombées fiscales pour Nouans-les-Fontaines. "Si on prend l'impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau par exemple, ça représente 7.800 euros par an et par mégawatt installé. Et 20% de cette taxe revient à la commune." Pour l'un des deux projets, l'équivalent de 25 mégawatts, cela pourrait donc faire 39.000 euros dans les caisses.

Mais Éric Moreau met surtout en avant l'urgence environnementale. "Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on comprenne que l'activité humaine, qui se nourrit de l'extraction des énergies fossiles, est responsable du réchauffement climatique. Pour conserver un monde à peu près vivable, il va falloir qu'on accepte dès maintenant de mettre en place des outils pour produire de l'énergie plus propre, en sachant que cela aura un impact sur notre vie de tous les jours. Mais si on ne le fait pas, c'est la vie de nos enfants et de nos petits-enfants qui va en pâtir. Très durablement et beaucoup plus fortement que la nôtre."

Mais tout cela, impossible de le faire entendre aux opposants. "Les éoliennes, c'est un peu comme comme le TGV, les aéroports ou l'autoroute. Tout le monde veut prendre le train, l'avion ou une voie rapide. Mais personne ne veut d'une ligne TGV, d'un aéroport ou d'une autoroute au pied de sa maison. Les éoliennes, c'est pareil. Tout le monde veut de l'électricité, mais personne ne veut d'éoliennes en face de chez soi. Sauf qu'à un moment, ça ne marche plus. Vous savez, depuis des années, je côtoie des associations ou des groupes qui sont contre les éoliennes. Je n'ai jamais réussi à faire changer d'avis un seul de leurs membres. On ne va pas s'épuiser à essayer de les convaincre parce que, de toute façon, on n'y arrivera pas. Il faut plutôt se focaliser sur ceux qui n'ont pas d'avis ou se posent des questions. On peut avoir des gens qui sont contre pendant un moment, mais quand on fait le bilan dix ans après, la majorité des gens sont pour."

"Si on veut contenter tout le monde, on fait de la démagogie"

Mais Éric Moreau convaincra-t-il cette majorité-là, plus silencieuse, dans sa commune ? Il n'en sait rien. Mais il préfère essayer que de rester les bras croisés. "Être maire, c'est faire avancer la commune. Ce n'est pas uniquement gérer l'état-civil et le cimetière. Si mon rôle devait se résumer à ça, je ne serais pas là. Quand j'ai été élu, j'ai discuté avec pas mal de maires beaucoup plus âgés que moi et ils m'ont dit : 'Si tu veux te faire réélire, surtout n'entreprend rien d'important.' Alors, il y a plein d'élus qui ont fait leur carrière comme ça. Mais au final, quel est le bilan ? Si on veut contenter tout le monde, on fait de la démagogie. Je préfère être battu parce qu'on aura mis en place ce qu'on avait proposé, plutôt que d'être battu parce qu'on ne l'a pas fait. Moi, je prends le risque."

Pour l'instant, sur son projet de parc éolien le plus avancé, les études environnementales sont en cours. Elles sont censées se terminer à l'automne 2023. L'enquête publique, elle, devrait débuter en 2024. "Dans le meilleur des mondes, cela voudrait dire une exploitation dès 2025", poursuit Éric Moreau. Mais il n'est pas dupe, il y aura des recours.

