"Être pompier volontaire, ça a donné un sens à ma vie" Didier Gicquel, pompier volontaire à Fontaine-Couverte

Denis Gicquel a 40 ans, il est agent d'entretien dans un établissement géré par la Croix-Rouge. Il y a 18 ans , il est devenu sapeur pompier volontaire : " les pompiers en faisant leur tournée de calendrier m'ont sollicité. Je venais de m'installer dans une petite commune. Ma femme voulait devenir sapeur pompier, on s'est dit on se lance à deux dans l'aventure malheureusement pour des soucis de vision elle n'a pas pu continuer, donc j'ai continué seul." Denis Gicquel travaille la semaine, et le soir et le week-end et bien il peut être appelé par sa caserne, une vie particulière : "on est volontaire mais pas bénévole, on touche des indemnités quand on fait une formation, quand on part en intervention et pour nos frais d'essence. Mais on ne fait pas cela pour l'argent."

Je peux être appelé la nuit et le week-end, une à deux semaines par mois-Denis Gicquel, pompier volontaire

Un métier à risque

Denis Gicquel ne le cache pas, il a déjà eu peur pour sa vie en intervention : "surtout au début, quand j'ai commencé, car on fait nos armes, c'est pas toujours très rassurant, c'est comme quand on apprend à conduire. Maintenant on travaille en binôme, c'est rassurant.". Cela fait 18 ans que ce Mayennais est pompier volontaire, un engagement qu'il ne regrette pas, bien au contraire : "c'est donner un sens à sa vie, c'est de se dire on fait quelque chose d'utile alors aussi c'est sortir de sa zone de confort parce que quand vous êtes en famille en train de déjeuner, on peut vous appeler, mais c'est aussi quelque chose qui est très enrichissant, qui nous aide à nous dépasser, à nous découvrir aussi, puisqu'on dépasse nos limites et puis ça permet aussi de connaitre les gens qui vivent autour de nous, de voir aussi socialement comment cela se passe, de s'ouvrir aux autres."