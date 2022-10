"Être prêt" face aux risques naturels et technologiques : journée de la résilience à Souligné-sous-Ballon

Quels sont les risques naturels et technologiques sur notre territoire ? Que faire face à une catastrophe, quels réflexes adopter ? Ces questions, vous pourrez les poser à Souligné-sous-Ballon, ce jeudi 13 octobre.

En Sarthe, c'est dans cette commune victime d'une crue orageuse en juin 2018 qu'a lieu la première journée nationale de la résilience, en présence des services de l'Etat, d'élus mais aussi des pompiers. "Cette culture de l'appréhension du risque n'est pas forcément présente chez nos compatriotes" déclare David Chollet, maire de Souligné-sous-Ballon. "Il faut se préparer à faire face à des événements comme ça, que ce soit des inondations comme à Souligné, ou des incendies de forêt comme on l'a vu dans la Sarthe ou dans le 49" poursuit ce pompier de profession.

"Il ne faut pas être alarmiste mais des événements ont lieu, chaque année (...) il faut préparer les gens"

De 9 heures 30 à 17 heures, ce jeudi, des ateliers sont organisés par le SDIS 72. Objectif : sensibiliser les citoyens aux risques du territoire sarthois et leur apprendre les bons gestes. "Par exemple, expliquer aux parents que leurs enfants sont en sécurité à l'école et qu'il ne faut pas aller les chercher [en cas de catastrophe]" précise David Chollet. "Il faut que les gens soient sensibilisés à [ces questions]. Qu'est-ce que je peux faire lorsqu'il survient un événement, comment je suis alerté (...) quand il faut évacuer les habitations, qu'est-ce que je prends, quel est mon paquetage d'urgence ? Il ne faut pas être alarmiste mais des événements ont lieu, chaque année. Il faut être prêt, préparer les gens."

Quels sont les risques naturels et technologiques en Sarthe ?

Avec les nombreux cours d'eau, la Sarthe, le Loir, l'Huisnes, les crues d'hiver sont récurrentes en Sarthe. Il y a également le phénomène de ruissellement avec de fortes pluies, comme à Souligné-sous-Ballon, phénomène qui "peut toucher n'importe quelle commune" indique David Chollet. La Sarthe est le département le plus boisé de la région et par conséquent, est très concerné par les feux de forêt. Des mouvements de terrain peuvent également avoir lieu dans le sud-Sarthe et le département n'est pas à l'abri des tremblements de terre. Le risque est classé de très faible à faible mais des secousses peuvent être ressenties comme en 2019 au Mans.

Le site internet de la préfecture de la Sarthe dresse la liste de ces risques, ainsi que ceux dits "technologiques." Pour éviter les accidents industriels d'ampleur, les sites Seveso sont sous haute surveillance. On en compte dix dans le département, dont six en "seuil haut", comme Butagaz à Arnage ou Hypred à Vaas.