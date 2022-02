Etre propriétaire et solidaire dans l'Yonne

L'association dispose de 23 logements à Auxerre et 4 à Sens lance aussi un appel aux bénévoles explique Anne Azalbert, responsable des ressources humaines de l'association.

France Bleu Auxerre : Quel est le principe du propriétaire solidaire ?

Anne Azalbert : L'association loue les appartements aux propriétaires et établi des contrats avec les personnes dans le besoin et on les accompagne dans leur recherche de réinsertion. Il y a par ailleurs une fiscalité très avantageuse et des aides à la rénovation.

Comment démarchez-vous les propriétaires qui vont accepter le deal ?

C'est un réseau de bénévoles, du bouche à oreille, certains bailleurs sociaux font partie des propriétaires que nous contactons. Nous prospectons. Cela va de personnes qui héritent et qui n'osent pas louer parce qu'il y a des travaux de mise aux normes. L'association peut les prendre en charge par un bail de réhabilitation.

Qui sont les personnes qui viennent frapper à votre porte ?

Les profils sont très divers, des femmes battues, des sdf, des immigrés en situation régulière, des personnes qui n'ont plus d'emploi et sont endettées et ne peuvent plus payer leur logement. Notre accompagnement est global, il y a l'installation avec tous les produits de première nécessité, mais aussi un accompagnement sur les droits auxquels ils peuvent prétendre, aide à la constitution de dossier RSA, CAF, CPAM, etc.)

Nous leur proposons des contrats de deux fois six mois. Pour qu'ils se posent d'abord et qu'ils se bougent ensuite.

Vous recherchez aussi des bénévoles ?

Nous cherchons tout type de bénévole, pour le suivi administratif de la trentaine de logements dont nous occupons, ou pour le familles que nous accompagnons, parce que les besoins existent et ils sont importants.