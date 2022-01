Être un nordiste de 20 ans en 2022, c'est "ne pas pouvoir profiter à fond" de sa jeunesse

Alors que la pandémie a bouleversé leur quotidien et que la présidentielle de 2022 approche, France Bleu donne la parole aux jeunes de 20 ans. Politique, environnement et précarité sont autant de sujets qui préoccupent les jeunes nordistes. Témoignages.

Qu'est-ce qu'avoir 20 ans en 2022 ? France Bleu tend son micro à la jeune génération, ce mardi 18 janvier 2022, à l'approche de l'élection présidentielle et toujours en pleine crise sanitaire.

Les presque deux ans de pandémie de Covid-19 marquent toujours profondément le quotidien des jeunes de 20 ans. Avec un sentiment partagé par la plupart de ceux que nous avons rencontrés qui est de "ne pas pouvoir profiter à fond" des possibilités que leur offre leur âge.

L'inflation, la crise écologique, les sorties limitées

"Je me sens un peu oppressée de ne pas pouvoir sortir, de pas pouvoir décompresser, témoigne Chloé. Tout ce que je fais, c'est aller en cours et rentrer à la maison."

Elle insiste aussi sur le climat économique qui pèse sur son quotidien.

Surtout l'inflation, qui accentue la précarité étudiante. C'est dur. Les prix augmentent, l'essence, les courses, l'immobilier.

Chloé, étudiante lilloise de 20 ans, se confie sur l'isolement lié au Covid Copier

C'est pourquoi certains jeunes de 20 ans ressentent une certaine nostalgie d'une époque qu'ils n'ont pas connue. C'est le cas de Sébastien, qui est étudiant en école d'ingénieur à Lille, quand il compare avec ce qu'a vécu son père. "Quand il parle de sa vie, quand il avait mon âge, il avait vu plein de concerts : Renaud, Supertramp, Pink Floyd, liste-t-il. Je ne peux pas aller voir des concerts, alors que pourtant j'aimerais en faire. Les festivals, les sorties entre potes... Tout ce qu'on espère faire, c'est annulé."

Sébastien, 20 ans et étudiant en école d'ingénieur à Lille, regrette de ne pas pouvoir vivre sa passion pour la musique. Copier

Les cours à distance, les frontières fermées pour les années à l'étranger, les possibilités de rencontre limitées par les recommandations sanitaires ou les jauges. Ce à quoi s'ajoute la crainte pour l'avenir, notamment à cause du dérèglement climatique pour Alicia, qui étudie en école de commerce à Lille : "C'est vrai que c'est assez compliqué. Même au niveau du changement climatique, on ne voit pas trop l'avenir, ça peut faire un peu peur."

Alicia, 20 ans, en école de commerce, a le sentiment de ne pas pouvoir vivre sa jeunesse à fond. Copier

La présidentielle de 2022 via les réseaux sociaux

L'année 2022 sera marquée par une campagne électorale et plusieurs scrutins, dont l'élection présidentielle. Ce sera la première fois que ces jeunes citoyens vont pouvoir voter pour élire le Président de la République. Camille compte bien s'y intéresser : "Je me mettrai dedans au moment où il faudra voter parce que c'est un devoir de citoyen et on a eu du mal à l'avoir ce droit de vote, surtout pour moi qui suis une femme."

Mais pour cette génération, l'apprentissage de la politique passe en grande partie par les réseaux sociaux, sur lesquels beaucoup s'informent, voient passer messages et commentaires.

Ca ouvre plus le débat, grâce aux réseaux, on peut voir davantage les opinions des uns et des autres

Mais ils sont aussi conscients des biais qu'ils peuvent engendrer, c'est ce que souligne Alicia : "Avec les réseaux sociaux, c'est compliqué de s'y retrouver. On ne vote pas pour les idées de quelqu'un. C'est plus qui a une meilleure punchline qu'un autre. On vote plus par défaut."

Ce qui fait dire à Nathan, qui étudie en BTS à Lille, qu'il faut prendre ce média avec recul : "Il faut plus se renseigner et pas se limiter aux réseaux car tout n'est pas vrai et il y a trop de négatif et on risque de tout voir en noir".