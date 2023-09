Étrembières : un nouveau départ pour le téléphérique du Salève

C’était une réouverture très attendue. Ce mardi 12 septembre, le téléphérique du Salève a rouvert ses portes après deux années d’interruption dues à des travaux de rénovation. Ce chantier franco-suisse, piloté par le Groupement Local de Coopération Transfrontalière pour l’exploitation du Téléphérique du Salève (GLCT TS), a coûté 13,1 millions d’euros*. Il aura permis la réhabilitation des gares de départ et d’arrivée et la création de nouvelles activités sur le site comme un mur d’escalade, une boutique ou une salle dédiée à une exposition sur la faune et la flore du Salève.

Hommage à Maurice Braillard

"Cette réouverture est un moment important", s’est réjouie Anny Martin, maire d’Étrembières et présidente du GLCT TS. "En gare haute, à 1097m d’altitude, tout a changé", poursuit-elle. Confiée au cabinet d’architecte parisien Devaux & Devaux, la réhabilitation de l’arrivée du téléphérique (dont le bâtiment est inscrit au titre des monuments historiques) accorde une place importante à la lumière et à la vue imprenable sur le Grand Genève et le Léman. La galerie d’accueil rend hommage à celui qui l’a dessinée, en 1932, l’architecte genevois Maurice Braillard. "La mosaïque, la couleur verte… c’est l’univers Braillard", explique Patrick Roxo, le directeur de la société d’exploitation du téléphérique.

Avec ces travaux, les exploitants du téléphérique espèrent accroitre le nombre de visiteurs. "Avant la fermeture nous étions à un peu plus de 280.000 passages, nous espérons accroître ce chiffre de 15%", assure Patrick Roxo. Un restaurant panoramique, au premier étage, devrait ouvrir avant l’été prochain.

La vue, toujours incroyable, sur le Grand Genève depuis la gare d'arrivée du téléphérique du Salève. © Radio France - Richard Vivion

L’inauguration officielle du téléphérique du Salève est prévue les 7 et 8 octobre 2023

(*) Les travaux ont été financés par le FEDER Interreg Bourgogne Fanche-Comté, le Département de la Haute-Savoie, des fonds privés genevois, la Loterie romande, la Région Auvergne[1]Rhône-Alpes, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Ministère français de la culture, de l’Interreg fédéral suisse, de l’Interreg cantonal genevois et les Carrières du Salève.