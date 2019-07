Etretat : La colère monte face à l'interdiction de baignade

Dans ce magasin de bord de mer, tous les articles de plage sont devenus invendables. L'interdiction de baignade qui dure maintenant depuis plus de 10 jours a des conséquences très néfastes.

"Les chaussures de mer c'est 10, 12 euros la paire, habituellement à cette période on en vend des centaines dans la journée, alors le manque à gagner est énorme", soupire Valéry le propriétaire.

Dans un commerce voisin, c'est la même galère. "Avec cette interdiction, les ventes d'accessoires de plages sont à l'arrêt. Et puis notre fréquentation est aussi en forte baisse par rapport aux années précédentes", témoigne Manu, gérant du magasin depuis 8 ans.

Les auberges sont également concernées. Dans un hôtel du centre-ville, Allison, la réceptionniste a elle aussi du faire face à des mauvaises nouvelles de dernières minutes : "On a eu des annulations et puis les clients qui arrivent sont forcément déçus de ne pas pouvoir profiter de la mer."

Car dorénavant les sauveteurs veillent au grain. A chaque fois que quelqu'un tente de se baigner dans la zone surveillée, ils mettent un coup de corne de brume.

Mais certains touristes bravent l'interdiction et rentrent dans l'eau en dehors de ce périmètre, à l'image d'Idir et Chaquibe venu de région parisienne :

"On a fait deux heures de route alors on va se baigner même si pas autorisé. Puis je pense pas qu'il ait un risque énorme, _sinon on aurait beaucoup plus de pompiers présents sur la plage pour interdire toute introduction dans l'eau._"