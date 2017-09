Ettendorf rend hommage à 7 hommes morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale

La commune d'Ettendorf, dans le Bas-Rhin, rend hommage ce dimanche 1er octobre à sept hommes tués pendant la guerre et inhumés dans le cimetière israélite du village. Les élèves de l'école primaire ont préparé cette cérémonie avec leur enseignante.

La commune d'Ettendorf, près de Pfaffenhoffen, accueille ce dimanche 1er octobre à 10h une cérémonie organisée en mémoire de sept hommes tués pendant la guerre. Inhumés dans le cimetière israélite du village, ils sont originaires des communes alentours. Ils ont reçu la mention "mort pour la France". Leur destin est pourtant ignoré. Pour lutter contre l'oubli, la commune d'Ettendorf, le Souvenir français et l'Aumônerie israélite des Armées, à l'initiative de cette cérémonie, ont associé les enfants de l'école primaire du village. Avec leurs enseignants et avec le Centre européen du résistant déporté, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont étudié la Seconde Guerre mondiale et plus précisément les itinéraires de ces sept martyres.

Des résistants absents des livres d'histoire

Plusieurs d'entre eux étaient des résistants, comme Marcel et Roger Gradwohl, deux frères originaires de Pfaffenhoffen, qui ont soutenu les passagers de trains en route vers les camps de la mort. Marcel Gradwohl, fusillé dans le Lot, s'appelait Maurice Girbal dans la résistance. Sylvain et Julien Becker, deux frères, eux aussi, originaires de Minversheim, ont été fusillés par la division Brehmer dans le sud-ouest parce que juifs.

Ce dimanche matin, les élèves de l'école primaire d'Ettendorf liront un texte de Primo Levi et chanteront "la Marseillaise" durant cet hommage. Une cérémonie à laquelle participe également l'Association de préservation du cimetière israélite d'Ettendorf et le Consistoire du Bas-Rhin.