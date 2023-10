Étude sur la pauvreté : ce que nous apprend l'Insee Occitanie

L'Insee publie ce mardi son panorama régional de la pauvreté en Occitanie, à partir de données de 2020. Un très vaste sujet à propos duquel sont souvent répétés les mêmes constats et sur lequel il existe des disparités immenses dans la région, ne serait-ce qu'entre l'ex-Midi-Pyrénées et l'ex-Languedoc-Roussillon.

Quatrième région la plus pauvre de France métropolitaine

La pauvreté, pour l'Insee, c'est vivre avec moins de 1.120 euros par mois quand on est seul, soit environ 20% de moins que le Smic (1.383 euros par mois). Cela se rapproche de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté, fixé à 60% du niveau de vie médian, et qui équivaut à 1.100 euros mensuels. Pour un couple avec deux enfants, la pauvreté commence quand le revenu familial est inférieur à 2.350 euros mensuels.

En Occitanie, près de 17% de la population vit en-dessous de ce seuil, c'est plus que la moyenne nationale (14%). L'Occitanie est la quatrième région la plus pauvre derrière la Corse, les Hauts-de-France et Paca. Mais ce n'est pas homogène, les données de l'ex-Languedoc-Roussillon font littéralement plonger les chiffres.

À part Toulouse, une pauvreté très rurale

En Midi-Pyrénées, les deux départements les plus touchés par la pauvreté sont le Tarn-et-Garonne et l'Ariège. Dans ces départements, plus de 20% de la population vit avec moins de 1.100 euros par mois dans trois intercommunalités : le Couserans autour de Saint-Girons, le pays d'Olmes et l'Arize-Lèze autour du Fossat pour l'Ariège. Dans le Tarn-et-Garonne, le secteur autour de Saint-Antonin-Nobleval/Caylus des Gorges de l'Aveyron et le Pays de Serres en Quercy (Montaigu/Lauzerte) sont même les deux territoires les plus pauvres de Midi-Pyrénées, les Terres de Confluences autour de Castelsarrasin souffrent aussi d'un taux important de pauvreté.

À l'inverse, l'Aveyron et la Haute-Garonne s'en sortent le mieux. En Haute-Garonne, les territoires les plus pauvres sont le Comminges (18% de ménages pauvres), les Pyrénées haut-garonnaises et Toulouse Métropole (15,9%). Dans le Tarn, il s'agit du secteur du Cordais et du Causse, ainsi que des Monts de Lacaune.

À l'exception de l'agglomération toulousaine, on observe que les poches de pauvreté se situent plus spécifiquement dans les zones rurales les plus isolées.

Retraités seuls en campagne et jeunes gens

Dans les profils de ces foyers qui vivent en Occitanie avec un revenu inférieur au Smic, (et même pour la moitié d'entre eux moins de 890 euros par mois), on retrouve d'abord des retraités (31%) souvent des femmes seules dans des zones rurales (Gers, Aveyron, Lot). L'autre profil le plus représenté est celui des ménages sans emploi, locataires du privé, dépendants des prestations sociales, beaucoup de trentenaires, dont certains ne déclarent aucun revenu. Très nombreux dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ils le sont moins en Midi-Pyrénées, sauf dans le Couserans.

Spécificité occitane : l'Occitanie est la deuxième région où les taux de pauvreté des moins de 30 ans et des familles monoparentales sont les plus élevés. On remarque en effet la forte présence de jeunes en début de vie active ou encore étudiants. Ils vivent principalement dans la métropole de Toulouse et plus au sud, dans le Sicoval. Ils sont aussi surreprésentés dans l'agglo de Rodez ou autour d'Albi où ils représentent un ménage pauvre sur six.

Fragilité n°1 à Toulouse : le logement

Bien sûr, la pauvreté est marquée en Occitanie par les taux de chômage et le manque de formation, de diplôme. Mais à Toulouse, c'est davantage la situation familiale et le logement qui caractérisent la pauvreté. Dans la métropole, un enfant sur quatre vit dans une famille monoparentale tandis qu'un enfant sur sept a un ou des parents sans emploi. On estime aussi qu'à Toulouse Métropole, 14% des mineurs vivent dans un logement dit "suroccupé", autrement dit où les enfants de plus de sept ans ou de sexe différent n'ont pas chacun leur chambre. C'est toutefois sans commune mesure avec les données de la métropole de Montpelier (20,5% des enfants en logement suroccupé) ou Perpignan (26% des enfants avec des parents sans emploi).

Les difficultés de logement caractérisent aussi les populations paupérisées en zone urbaine. Dans la métropole toulousaine, l’offre de logement social n’est pas suffisante au regard des besoins, pour une attribution, il y a en moyenne 4,4 demandes. Et les loyers proposés dans le parc locatif privé sont élevés, l’accès au logement peut constituer une difficulté importante pour les plus modestes. Ces tensions sur le marché de l’immobilier couplées à des ressources insuffisantes peuvent par ailleurs être à l’origine de situations de mal-logement.

Le problème des mobilités en Haute-Garonne

Autre fragilité qui expose à la pauvreté : les mobilités et l'éloignement. Pouvoir se rendre facilement sur son lieu de travail, à un entretien d’embauche ou à une formation est un enjeu essentiel en terme de lutte contre la pauvreté. Et les habitants pauvres des territoires éloignés des services courants sont confrontés à des surcoûts qui peuvent les exclure davantage. Or, c'est cette fragilité qui caractérise la Haute-Garonne, au-delà de la première couronne toulousaine.

À l'échelle régionale, plusieurs communautés de communes haut-garonnaises figurent parmi les plus vulnérables sur cette question : les Terres du Lauragais, le Cœur de Garonne, les Hauts-Tolosans, le Volvestre ou encore le bassin d'Auterive où près de 90% des actifs utilisent leur voiture pour aller travailler. Ainsi, autour de Cazères, quasiment la moitié des actifs habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail.

L'Insee définit aussi le "panier de la vie courante", autrement dit les accès aux commerces de proximité et aux équipements de base comme les écoles. En France, 90 % de la population accède en moins de huit minutes, par la route, à ce panier. Autour de Villefranche-de-Lauragais ou Grenade, plus d'un habitant sur quatre ne peut pas acheter son pain ou scolariser ses enfants sans faire au moins dix minutes de voiture.

L'accès aux soins très difficile dans les territoires les plus pauvres

Les difficultés d’accès aux soins, si elles ne sont pas directement corrélées à la pauvreté, viennent renforcer la précarité des ménages et augmentent le risque que les personnes en situation de privation matérielle et sociale renoncent aux soins. Dans ce chapitre-là, l'Insee Occitanie désigne plusieurs territoires vulnérables en Occitanie, ce sont des zones de montagne ou sinistrées industriellement : le Saint-Gaudinois (Haute-Garonne), le Carmausin (Tarn), autour de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Ce sont aussi les zones où la part des plus de 80 ans est la plus importante comme autour de Decazeville (Aveyron) où ils forment 11% de la population.