Etudiant handicapé à Rennes, Tangi demande de l'aide

Tangi Meston est étudiant en lettres et communication à Bruz, près de Rennes. Le jeune homme de 20 ans est aussi handicapé, en fauteuil. Pour suivre ses cours, il a besoin d'un assistant d'éducation et de scolarisation. Depuis deux mois, il est face à un mur. Il a lancé une pétition.

"Je suis né grand prématuré.". C'est par ces mots que Tangi débute en général son histoire. Il la raconte simplement et ajoute "Mes parents ne pensaient même pas que je puisse être un jour capable de lire.".En fait, le jeune infirme moteur cérébral et autiste a obtenu son bac L avec mention bien. Suite à cette réussite d'ailleurs, Mouloud Achour, l'animateur du Gros Journal sur Canal+ lui a consacré une émission. Après une année de césure pour faire de la rééducation, il s'est inscrit à la rentrée de septembre à l'Institut catholique de Rennes en 1ère année de licence de lettres modernes et de communication. Son rêve est de devenir journaliste.

Tangui Meston avec l'animateur du Gros Journal, Mouloud Achour

Mais depuis deux mois, Tangi se trouve face à un mur. Du CP à la terminale, il a bénéficié d'un assistant d'éducation et de scolarisation au handicap, (ex auxiliaire de vie scolaire). Aujourd'hui, il se retrouve seul à la fac. La loi ne prévoit rien pour les études supérieures. Pourtant, cette aide humaine est indispensable pour l'étudiant handicapé. "Je m'empêche de boire parce que je ne peux pas aller seul aux toilettes. Je ne peux pas aller au restaurant universitaire parce qu'il est inaccessible!". Pour les cours, Tangui se débrouille. Il les enregistre sur dictaphone et ses camarades lui passent leurs notes. En revanche, pour les devoirs surveillés et les examens, cela se complique! "Je suis obligé de faire appel à une société de service à la personne que mon père paie 17,60 euros de l'heure. Vous vous rendez compte du prix!"

Tangi et son père ont frappé à différentes portes, à la Maison départementale des personnes handicapées de Rennes, à la direction diocésaine de l'enseignement catholique. Sans succès. Personne n'a l'argent pour financer un accompagnement. En désespoir de cause, l'étudiant rennais a lancé une pétition sur mesopinions.com. Son espoir: que cette pétition fasse bouger l'administration et changer la loi. En trois semaines, elle a recueilli plus de 20 400 signatures. Elle sera adressée notamment à Brigitte Macron, la Première dame de France et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale. "On considère que les élèves handicapés n'ont pas les capacités intellectuelles pour poursuivre des études supérieures!", s'offusque le jeune homme.