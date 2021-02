Etudiante à Sciences Po Rennes, elle crée le podcast "Jeunesse confinée"

Il y a en an en février 2020, Perrine Bontemps s'envole pour Buenos Aires en Argentine pour réaliser un stage avant son master en journalisme à Sciences Po Rennes. "J'ai du rentré au bout d'un mis et demi à cause du covid et du confinement. En rentrant en France, tous mes projets d l'année ont été mis en pause" raconte la jeune femme de 25 ans.

Perrine Bontemps commence alors à échanger avec ses amis qui se retrouvent dans la même situation. "Je me suis rendue compte que l'on était beaucoup à avoir mis notre vie en pause et à ne pas réussir à envisager notre avenir. Je me suis aussi rendue compte qu'en mai dernier, on ne parlait pas des jeunes et de leurs problèmes dans les médias."

Perrine Bontemps lance alors son podcast pour "donner la parole à la jeune génération".

Des rencontres avec des étudiants, des lycéens et même des jeunes actifs

Le premier numéro de_Jeunesse confinéesort en mai 2020. Il donne la parole à Florian, un étudiant qui vit seul à Perpignan et qui raconte son confinement, ce que cela a changé pour lui dans sa vie, et dans la façon de voir son avenir. Ensuite Marie, Laura, Katia ou encore Nicolas se sont confiés au micro de Perrine. Tout y passe, l'angoisse pour la suite de leurs études, la solitude de certains, le manque de perspective pour d'autres. "A chaque fois que j'ai eu des échanges avec les gens, ils m'ont toujours remercié d'avoir aborder ces sujets là. Ça leur faisait du bien de parler"_.

Déjà une saison 2

Perrine Bontemps a réalisé comme cela dix épisodes pour la saison 1 de son podcast Jeunesse confinée. A la rentrée dernière, la jeune femme a commencé son master en journalisme à Rennes avec des cours en présentiel. Elle a tout de même lancé la saison 2 de son podcast. "La première saison, c'était des interviews avec une seule personne, mais au deuxième confinement, j'ai décidé de reprendre en changeant le format en faisant un thème par épisode". Il n'y a que deux épisodes pour le moment car cela prend plus de temps de faire un podcast sous ce format. Le troisième épisode est en préparation. Il devrait évoquer la santé mentale des étudiants.

Les liens pour retrouver le travail de Perrine Bontemps : Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Youtube.