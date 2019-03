Etudiants et sans papiers main dans la main au squat de l'ancien CRDP à Limoges

Limoges, France

L'ancien CRDP, le Centre Régional de Documentation Pédagogique, est situé à deux pas de la Fac des Lettres et des Sciences Humaines à Limoges. Cela fait maintenant plus d'un an qu'environ 90 personnes vivent dans ce bâtiment désaffecté. Des sans papiers avec enfants. Ils y ont passé l'hiver et sont aujourd'hui menacés d’expulsion sur demande de la Région Nouvelle Aquitaine, propriétaire des lieux (audience le 5 avril devant le tribunal administratif). Un squat devenu aujourd'hui un véritable lieu de vie. Certains étudiants y donnent de nombreux coups de main. Depuis quelques semaines, ils organisent notamment la "cantine du mercredi."

L'idée est de préparer des repas avec les sans papiers. Ensuite, chacun est libre de venir et de payer ce qu'il veut pour manger. Dans la première salle, certains s'activent pour faire la vaisselle. De la nourriture de récupération y est aussi stockée. Un peu plus loin, au bout du couloir, la salle de vie est pleine à craquer. Les enfants s'amusent et les adultes, réfugiés, étudiants ou simples sympathisants, sont déjà à table. Il faut dire que de nombreux plats sont sortis de la cuisine : houmous, couscous, salade et autre pâtisseries. Et seulement avec des produits de récupération.

C'est une tristesse, une préoccupation, c’est une angoisse qui reste dans nos cœurs

Le couscous, c'est Yamina ! Une algérienne de 40 ans, photographe de l'autre côté de la Méditerranée. Elle apprécie beaucoup l'aide de ces jeunes :"C'est trop bien parce que malgré la différence d'age, on est à l'aise ici. Il y a tout, comme pour les autres. On a des cours de Français, des activités sportives et même du théatre pour les enfants. Si il y a un autre endroit mieux que ça, on ira, mais sinon, on reste ici !" Car Yamina y a trouvé une véritable chaleur humaine. Comme ce Camerounais qui préfère rester anonyme :"On a trouvé une enceinte familiale. Et un partage pour tous. Nous qui vivons ici depuis un certain temps, c'est comme si on était coupé du monde. C'est comme si la société nous repoussait. Mais des hommes de bonne volonté, de bonne moralité, sont venus ici pour nous aider. Ça nous réconforte."

Mais la menace d'expulsion n'est pas facile à vivre, notamment pour Amelia. Persécutée en Angola, elle est arrivée en France il y a 3 ans et vit au CRDP depuis septembre dernier avec ses 4 enfants :"C'est une situation difficile à gérer. On a créé une intimité avec les gens ici, avec cet endroit, avec les étudiants. On sait qu'un jour on va partir d'ici, mais c'est une tristesse, une préoccupation, c’est une angoisse qui reste dans nos cœurs. On ne sait pas où on peut aller. Cela fait 9 mois que j’appelle le 115 et qu'ils disent qu'ils n'ont pas de place. La région, elle veut récupérer cet endroit. Où est-ce qu'on va aller ? Ils n'ont pas cru en notre histoire, mais moi et mes enfants savons très bien ce que nous avons vécu en Angola. On ne peut pas retourner chez nous. Ce moment chaleureux nous donne de l’espoir pour croire encore que tout ira bien."