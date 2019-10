Etudiants : les "Tanguy" qui vivent encore chez leurs parents sont deux fois plus nombreux qu'en 2016

Selon une étude dévoilée par le journal Le Parisien, six étudiants sur dix de moins de 30 ans vivent encore chez leurs parents. C'est deux fois plus qu'en 2016.

Les "Tanguy", du nom du célèbre film éponyme d'Etienne Chatilliez sont de plus en plus nombreux. Selon une étude Open Partners publiée ce vendredi 4 octobre dans le quotidien Le Parisien, six étudiants sur dix de moins de 30 ans vivent aujourd'hui chez leurs parents, c'est deux fois plus qu'en 2016 où les étudiants n'étaient qu'un tiers à ne pas avoir quitté le foyer familial. Un phénomène qui prend de l'ampleur et qui s'explique par l'augmentation du taux d'études mais surtout par la hausse du coût de l'immobilier.

Le loyer représente 70% du budget des étudiants

Si les étudiants rechignent à quitter leur chambre d'adolescent c'est pour un quart d'entre eux par manque d'argent. Le loyer représente aujourd'hui 70% du budget des étudiants. Ainsi selon l'étude, les étudiants déclarent en moyenne 684 euros de ressources mensuelles, et doivent débourser 485 euros pour se loger. Chez les actifs, dont les ressources s'élèvent en moyenne à 1828 euros, le coût moyen du loyer atteint 710 euros. Et une fois installés, la moitié des jeunes se disent insatisfaits de leur logement, un logement qu'ils jugent trop petit à 50% ou trop vétuste à 37% voire trop cher à 29%. Voilà pourquoi 42% des jeunes interrogés disent rester au domicile familial par choix.

Les jeunes participent aux charges de la maison

Mais les jeunes qui vivent encore chez leurs parents mettent la main à la pâte. Un quart d'entre eux participent financièrement aux charges de la maison. Etudiants ou jeunes actifs, leur participation mensuelle est de 197 euros en moyenne. Autre chiffre révélé par cette étude, 40% des jeunes ne savent pas quand ils prendront leur envol. Preuve que le phénomène Tanguy n'est pas prêt de s'arrêter.