Etudiants, retraités, chômeur.. et si vous deveniez agent recenseur pour la ville de Guéret ?

Et si vous deveniez recenseur pour la mairie de Guéret ! Trois à quatre postes sont à pourvoir en CDD, pour participer aux opérations de recensement qui auront lieu en janvier et février prochains sur la ville. Des contrats d'un mois et demi, pour faire du porte-à-porte : chaque année, 8% de la population guérétoise est concernée.

"Nous recherchons des étudiants, comme des retraités, des personnes au chômage ou qui ont un emploi à temps partiel, des parents au foyer, il n'y a pas vraiment de profil type", explique Justine Chavet, la responsable du service proximité à la mairie, où elle gère notamment ces recrutements. "Ce qu'il faut c'est avoir le contact assez facile, car il faut se présenter dans 200 foyers. Les agents doivent être assez disponibles le soir et les weekends, c'est tout à fait compatible avec un emploi à temps partiel. C'est plutôt un complément, nous avons déjà eu des agents recenseurs qui exerçaient d'autres emplois en parallèle, et qui n'ont pas eu de soucis particuliers. L'agents recenseur est assez autonome, c'est à lui de se présenter chez les gens à des horaires particuliers, et de répondre aux demandes des gens, donc d'être assez disponible."

Postulez sur internet ou par courrier

Ces recensements sont primordiaux pour la mairie, il permet de connaitre les spécificités de la population guérétoise (âge, du nombre de personnes). Les statistiques de l'Insee permettent d'adapter les politiques publiques : faut-il construire des crèches ou des maisons de retraite ? Créer des place de stationnement, ou développer les lignes de bus ?

Vous avez jusqu'au 18 novembre pour postuler, soit via le site internet de la ville de guéret, soit en adressant une lettre avec votre CV au Maire : Monsieur le Maire, Esplanade F. Mitterand, BP259 , 23006 Guéret CEDEX.