Étupes : solidarité pour Noël avec une une famille qui vient de perdre sa maison

"C'est noir, ça sent la fumée, ça a pris de l'eau partout, c'est impressionnant à voir", décrit Jérôme Berchebru, l'un des amis de cette famille d'Étupes (Doubs) qui a perdu sa maison dans un incendie ce 14 décembre. En cause, l'explosion d'une bombe de polyuréthane posée près d'un radiateur. Le papa, la maman et leur fils de 10 ans ont été relogés temporairement par leurs proches, mais impossible de ne pas penser à ce drame, et aux cadeaux de noël du petit, perdus dans les flammes.

"Ils n'ont plus de chambre, plus de nourriture, plus rien", explique Jérôme qui a lancé une cagnotte pour venir en aide à ses amis. "On espère qu'avec ça, ils pourront repartir de zéro", dit-il, et acheter notamment du mobilier pour leur prochain appartement. La famille recherche en effet un nouveau logement dans la commune d'Étupes ou alentours.