Eugene Kleindl, soldat de la seconde guerre mondiale, se rapproche un peu plus de la Normandie et de la Mayenne

La cagnotte en ligne pour financer le voyage d'un vétéran américain en Mayenne et en Normandie a dépassé les 1.800€ espérés. Eugene Kleindl devrait pouvoir assister au 75e anniversaire du Débarquement en juin prochain.

Landivy, France

Eugene Kleindl devrait pouvoir revenir en France au mois de juin, à l'occasion du 75e anniversaire du Débarquement. Comme France Bleu l'expliquait le 5 décembre 2018, ce vétéran américain, ancien membre de la 90e division d'infanterie, ne touche aujourd'hui qu'une petite pension. D'où l'idée d'une cagnotte en ligne, solidaire, lancée par l'association Mayenne-WW2 l'année dernière. La somme récoltée atteint aujourd'hui 1.900€. "Il est toujours possible de faire un don" explique l'association.

Six jours de libérations

En 1944, Eugene Kleindl, alors infirmier dans l'US Army, débarque le 8 juin, deux jours après le D-Day et il est tout de suite confronté à l'horreur de la guerre, des cadavres américains sur l'immense plage. En août, le soldat participe à la libération de plusieurs communes du nord de la Mayenne : Landivy, Louvigne-du-Désert, Fougerolles-du-Plessis, La Dorée, Saint-Denis-de-Gastines ou encore Ernée. Et tout cela ... en six jours.

