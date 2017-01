Euralille : l'arrivée d'Uniqlo après celle de Primark

Encore un gros coup pour le centre commercial Euralille: deux mois après l'ouverture événement du magasin Primark, le centre annonce l'arrivée au mois de mars de la marque japonaise très en vogue Uniqlo.

Voilà qui va faire plaisir aux adeptes du shopping. Uniqlo, la marque japonaise de vêtements va s'installer à Euralille début mars. L''annonce a été faite lundi, ce sera la première implantation d'Uniqlo au nord de Paris. La marque japonaise est spécialisée notamment dans certains vêtements chauds, c'est la marque la plus vendue au pays du soleil levant. Le magasin lillois fera 850 m2, Il sera situé au 1er étage au niveau de l'entrée principale d'Euralille.

Plus de 15 millions de visiteurs par an à Euralille

Un peu plus de deux mois après l'ouverture de Primark qui avait entraîné l'embauche de 400 salariés, c'est donc une nouvelle grosse et belle implantation pour Euralille. L'an dernier, malgré le contexte terroriste, Euralille a battu son record de fréquentation avec plus de 15 millions de visiteurs.

Euralille compte désormais 130 enseignes dont certaines qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la région, notamment Holllister. L'autre clef du succès d'Euralille, ce sont les travaux d'embellissement menés en 2015 pour un montant de 50 millions d'euros. Le centre est par exemple désormais entièrement parqueté.