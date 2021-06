Euro 2020 de football : en Alsace, les salariés de Divalto lancés dans un concours de pronostics

L'Euro de football continue. Avec un France/ Portugal très attendu ce mercredi soir à 21h. Le match se jouera à Budapest, en Hongrie.

Les Bleus sont d'ailleurs déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Une compétition qui passionne. A tel point que certaines entreprises mettent en place des concours de pronostics entre leurs salariés.

C'est le cas chez Divalto, une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion et basée à Entzheim, près de Strasbourg.

Elle organise un véritable concours de pronostics, à l'initiative du CSE, avec un budget dédié de 500 euros et une appli spécifique délivrée par un prestataire.

Reportage chez Divalto, à Entzheim

Dans les couloirs de chez Divalto, le concours de pronostics est d'ailleurs devenu un sujet important de conversation. Il faut dire qu'il cartonne explique Frédéric Bertrand, le secrétaire du CSE, à l'origine du projet : "On cherchait des activités Covid-compatible pour que les gens s'amusent un peu pendant cette période compliquée. On avait déjà fait cela pour la dernière coupe du monde. On est à 30% des salariés qui participent" précise-t-il.

De fait, 65 salariés sur 200 se sont lancés dans le concours.

Un maillot des bleus à gagner

Les salariés inscrits peuvent parier sur une appli dédiée sur tous les matchs sur les scores et sur les meilleurs buteurs. C'est ce qu'a fait le numéro 1 actuel du classement, Damien, ingénieur Cloud chez Divalto et fan de foot et de l'OM : "Je vous avouerai que sur l'appli que l'on a, on nous propose les scores les plus probables, ceux des bookmakers, j'ai donc fait du copié collé quasiment, et cela ne se passe pas trop mal, donc je vais continuer comme cela" dit-il.

Le concours de pronostics, une bonne nouvelle pour la cohésion après les confinements dit la responsable RH, Audrey Levy

Même des salariés qui ne connaissent pas grand chose au football se sont mis à donner leurs pronostics. Une bonne chose après des mois compliqués souligne Audrey Levy, responsable RH chez Divalto : "Cela rapproche. Il faut savoir que l'on a quand même vécu les différents confinements. Nos salariés étaient pratiquement tous en télétravail, à 98%, et donc c'est important pour nous au niveau RH de créer ce genre d'initiatives pour rassembler, cela crée des conversations quand on revient au bureau" explique-t-elle.

Un vrai concours de pronostics explique Frédéric Bertrand le secrétaire du CSE

Le gagnant final du concours de pronostics remportera en tout cas un maillot des bleus floqué à son nom, les deux suivants un ballon de foot de l'Euro et une écharpe et une casquette de foot.