Après un an d'attente, l'Euro 2020 démarre ce vendredi soir ! Avec les normes sanitaires qui sont en place, ça va être plus compliqué que les autres années pour regarder les matchs en groupe. Mais plusieurs bars ont trouvé des solutions pour les diffuser. Illustrations à Chambéry.

Euro 2020 et covid : Pour suivre les matchs, les bars de Chambéry s'organisent en installant plus d'écrans

Ce vendredi soir, c'est le coup d'envoi de l'Euro 2020. A 21 heures, la Turquie et l'Italie ouvrent le bal.

D'habitude, on peut suivre les matchs depuis des fan zones... Cette année les contraintes sanitaires font que les rassemblements debout sont interdits. Il faut donc être assis. Et s'il y a plus de 1.000 personnes il faut avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire soit un test négatif, soit un certificat de vaccination. Mais le tableau n'est pas tout noir ! Les bars ont trouvé des solutions pour suivre les matchs de l'Euro à plusieurs.

Diffusion des matchs sur plusieurs écrans

A Chambéry, les bar "O'Pogues" et "Le Corsaire" ont installé plusieurs écrans pour éviter que les gens s'agglutinent devant le match. "On a des télévisions dans chaque pièce, donc en tout on a sept écrans dans l'établissement. On va aussi diffuser le match à l'extérieur, sur notre terrasse", détaille Stéphane Michel le co-gérant du pub irlandais. Avec la jauge fixée à 50% de la capacité d'accueil, "O'Pogues" peut recevoir jusqu'à 180 personnes. A l'intérieur, c'est six personnes par table maximum. Du côté du bar "Le Corsaire", "il y a six grosses télévisions à l'intérieur plus trois écrans géants" explique Ismail Saylak qui travaille au sein de l'établissement. Là-bas, jusqu'à 550 personnes pourront regarder les matchs de l'Euro, entre les salles intérieures et la terrasse.

La question des jauges inquiète un peu les amateurs de foot. "C'est la crainte qui persiste : il va y avoir la queue, ça va être embêtant", confie Mehdi qui compte bien suivre l'Euro depuis un comptoir avec ses amis. "Il va falloir bien s'organiser et choisir les bons bars !"

L'équipe d'O'Pogues est contente de pouvoir accueillir ses clients pour les matchs de l'Euro © Radio France - Justine Leblond

"Le problème, c'est qu'à 23 heures les gens vont devoir partir"

L'autre souci, c'est l'heure de fermeture. Avec le couvre-feu, les bars doivent faire tomber le rideau à 23 heures. "On sera obligés de fermer quoiqu'ils arrivent... Mais bon on n'est pas en phase finale pour le moment donc on échappe aux prolongations !" explique Stéphane Michel. "On y a réfléchi, mais il n'y a pas de solution : la loi c'est la loi. Ça va être compliqué que les gens restent après 23 heures mais ça va être compliqué aussi de les mettre dehors", ajoute Ismail Saylak. "Mais on a la sécurité qui explique à tout le monde que l'heure c'est l'heure. En espérant qu'il y ait pas de prolongations pour les matchs de l'équipe de France !"

Et s'il y a prolongations, les fans de foot comme Nicolas ont déjà pensé à des solutions : "on mettra le match sur notre téléphone ou on retournera à la maison voir la fin."

Les Bleus jouent leur premier match mardi 15 juin face à l'Allemagne.