"Euro 2021", "Daft Punk", "Attestation" : Google dévoile les termes les plus recherchés en 2021

En France, le foot et le Covid occupent les premières places des grandes tendances. La liste comprend aussi quelques recherches plus surprenantes.

Le sport a suscité un vif intérêt : les recherches sur l'"Euro 2021" arrivent en tête du classement général juste devant celles concernant l'"attestation couvre-feu". Les requêtes "Ligue 1", "Roland Garros" et "Vite ma dose" complètent le top 5 des termes les plus recherchés en France.

Comme en 2020, les questions liées à la pandémie ont constitué une part importante du trafic de Google. - Capture d'écran Google.com

Alec Baldwin, qui a accidentellement tué une cinéaste en octobre sur le tournage d'un western, est la personnalité ayant généré le plus de recherches sur Google. Dans la catégorie "Actualités", l'Afghanistan, où les talibans ont pris le pouvoir en août, fait partie des termes les plus populaires. Dans la rubrique "Disparitions", Bernard Tapie est en haut du classement. Dans la catégorie "Définitions", les internautes ont cherché à comprendre des termes d'actualité, comme "survivaliste" ou "wokisme". Côté culture, c'est évidemment la série phénomène sud-coréenne "Squid Game" qui est en tête du classement.

Des interrogations parfois surprenantes

Comme en 2020, les questions liées à la pandémie ont constitué une part importante du trafic de Google, mais les recherches sur les vaccins ont officiellement dépassé cette année celles sur les tests de dépistage, a précisé l'entreprise. Ces tendances se retrouvent à l'échelle de la France, où les questions "3ème dose pour qui?" et "C'est quoi le pass sanitaire?" sont parmi les plus populaires. D'autres interrogations sont plus surprenantes, de nombreux utilisateurs français de Google s'étant par exemple demandé "Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées?" et "Pourquoi les céréales ont été crées?".