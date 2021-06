Euro 2021 de football : à Paris, les bars parés pour diffuser les matchs de l'équipe de France

L'équipe de France de football joue ce mardi soir face à l'Allemagne pour son entrée dans la compétition européenne. Ce match ressemble à une finale mais c'est bel et bien le premier match de poule de l'Euro. A Paris, les bars s'activent pour diffuser le match, et les suivants.

Les fans de l'équipe de France de football l'attendent depuis des mois. Ce match face à l'Allemagne ce mardi soir, un match à l'apparence d'une finale mais c'est bel et bien le premier match de poule des Bleus. Alors à Paris, les bars s'activent pour assurer la retransmission des matchs, à l'intérieur des établissements mais aussi à l'extérieur, en terrasse.

Ambiance à l'intérieur et à l'extérieur

Pour le match de ce mardi soir, dans ce bar du 17e arrondissement de la capitale, le 3 Pièces Cuisine, tout est prêt pour suivre la rencontre. "Concrètement venez je vous fait visiter. On a trois écrans à l'intérieur. On n'a pas d'écran à l'extérieur du coup c'est à l'intérieur, on est parti sur un système de réservation. On a ces tables-là qui donnent sur cet écran, les autres sur celui-là", décrit Romain, un des serveurs.

"En tout on pourra accueillir entre 50 et 70 personnes et c'est pas mal plein pour l'instant. Par rapport à la Coupe du Monde, ça va être un peu différent. On n'a pas d'écran dehors, du coup, il n'y aura pas ce côté enjoué, debout. Mais bon déjà en restant au table assis, là avec les tables hautes, ça fera une petite ambiance", poursuit-il.

Si dans ce bar, la diffusion du match est assurée uniquement à l'intérieur, le Blabla café a déjà prévu de retransmettre le match à l'extérieur. "Il faut qu'on réaménage notre terrasse pour que les gens puissent voir l'écran et respecter les distanciations sociales. On n'a pas encore réfléchi au sujet mais on va devoir se pencher dessus rapidement", explique Sacha, une des serveuses.

Sa terrasse est complète pour ce mardi soir face à l'Allemagne. "On a tous les clients qui ont vécu la Coupe du Monde 2018 avec nous qui veulent revenir parce qu'on leur a porté chance", sourit Sacha avant de conclure "On est couvert de réservation, oui, et on a hâte de vivre ça". Si son établissement a décidé de mettre une télé à l'extérieur, d'autres restaurateurs, eux, ont décidé de ne mettre aucun écran dehors pour éviter les attroupements.

Si vous habitez dans le Val-de-Marne, le département retransmet le match au parc départemental du Plateau à Champigny-sur-Marne ce mardi à 21h. Et le match Portugal-France le 23 juin au parc départemental des Cormailles à Ivry-sur-Seine à 21h. Mais attention, seuls les 500 premiers seront admis avec masques et respect des distances. Et puis à Montparnasse, pour la première fois, l’observatoire, en partenariat avec Magic Garden diffusera le match au sommet de la tour. Vous avez tous les détails ici.