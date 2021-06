Euro de football : une fan zone installée dans la cité Allende à Saint-Denis

Préparez vos maillots ! À l'occasion de l'Euro de football qui démarre le 11 juin 2021, les habitants de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pourront suivre et supporter les Bleus dans une fan zone qui sera installée au vélodrome municipal, avenue de Stalingrad, au coeur de la cité Allende.

Une fan zone pour suivre les Bleus

L'association 7 Dreams, qui s'est fait connaître pendant la crise sanitaire en organisant notamment des distributions alimentaires, est à l'origine du projet. "On a reçu le feu vert de la mairie et de la préfecture", assure son président Mohamed Abdi. Son association a pu acquérir un écran géant grâce à un partenaire. Elle s'est alliée à deux autres associations de la ville pour faire naître ce projet : A.B. Saint-Denis et PraTTique.

Sur place, la jauge sera limitée à 300 personnes dans un premier temps, en raison de la crise sanitaire mais aussi pour des questions financières. "L'UEFA autorise à diffuser les matches sans payer de droits à condition qu'il y ait moins de 300 téléspectateurs", explique à France Bleu Paris, Mohamed Abdi.

La fan zone sera installée au vélodrome de Saint-Denis - RedouaneWM

Pour l'organisation et l'encadrement, une vingtaine de bénévoles seront mobilisés, mais la ville qui s'est aussi engagée à fournir du matériel. "Sur place, il faudra porter le masque et la règle imposée, c'est de rester assis", précise le responsable associatif.

"Retrouver un moment de convivialité"

"C'était important d'organiser ce moment de convivialité et intergénérationnel, pour se retrouver ensemble, surtout après cette année de crise sanitaire qu'on vient de vivre", explique Mohamed Abdi. Des animations sont d'ailleurs prévues sur place les jours de matches : beach soccer, foot, stand de snack et boissons.

La fan zone sera inaugurée le 15 juin à 19 heures pour le match France-Allemagne. Elle pourrait ensuite servir à retransmettre les JO de Tokyo cet été. L'expérience pourrait être renouvelée également pour le mondial de rugby qui se déroulera en France en 2023.