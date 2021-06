Euro de foot : "victoire 3-2" de la France ce soir, c'est le pronostic du président de la ligue d'Occitanie

Le président de la ligue d'Occitanie, Arnaud Dalla Pria est l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi matin à 7h45. IL érpond aux questions de Sandrine Morin.

Les Bleus n'avez pas participé à une compétition depuis 3 ans, depuis la coupe du monde remportée en 2018... là c'est reparti ça vous fait du bien ?

Oui cela fait du bien, c'est signe du retour à une vie normale.

Les Français sont favoris ?

Oui ils sont favoris, ce sont les champions du monde en titre, avec quasiment les meilleurs joueurs à tous les postes. Mais dans la poule il y'a le champion d'Europe en titre, deux champions du monde avec la France et l'Allemange.

Le groupe vous fait peur, face à l'Allemagne ?

Non. Le groupe vie bien, le sélectionneur a su inculquer la gagne à l'équipe de France.

Des bleus avec un beau parcours ça pourrait avoir quel impact sur le foot amateur ?

Au niveau national, ça peut redonner joie et gaieté dans la morosité ambiante. Ensuite foot amateur et foot professionnel sont complémentaires. Les budgets des subventions fédérales sont liés aux résultats de l'équipe de France. Au Mondial 2019 le beau parcours des filles a entraîné une augmentation des licenciés. On gagne surtout dans les jeunes générations et ça c'est important. Et ça redonne de la fierté, je pense aux bénévoles, aux dirigeants.

Vous avez perdu des licenciés pendant la crise du Covid ?

Un peu moins de 12%. On est passé de 166 000 à 150 000. Mais on a su être inventifs et créer en ouvrant à la population. On a récupéré des jeunes qui ne pouvaient plus pratiquer dans d'autres sports et sont venus s'essayer au football. Au delà du foot, notre jeunesse et notre population a besoin de se retrouver dans les activités physiques et culturelles pour retrouver une vie normale.

Votre pronostic pour ce soir ?

3-2 pour l'équipe de France.

Adrien Rabio passé par le TFC