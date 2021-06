Euro de football : ces petits franco-allemands ont choisi leur équipe pour le prochain France - Allemagne

Ils grandissent au quotidien dans une culture binationale : avant le match de l'Euro entre la France et l'Allemagne, des élèves franco-allemands en primaire nous ont donné leurs favoris et pronostics.

Ils n'ont pas encore le maillot sur les épaules mais le ballon au pied, oui. Avant le prochain match de l'Euro entre la France et l'Allemagne, ces élèves de l'école primaire franco-allemande Falkenhausenschule, installée à quelques centaines de mètres de la frontière française à Kehl, nous ont confié leur équipe favorite et leurs pronostics.

"Moi je suis pour les deux"

Matteo, 9 ans, sort tout juste d'un match amical dans la cour de l'école. Marco Reus et Manuel Neuer sont les joueurs préférés de ce petit allemand, qui soutiendra pourtant les deux équipes : "Parce que j'aime la France et que j'habite en Allemagne donc j'aime les deux."

Ils sont plusieurs à dire la même chose, issus de familles franco-allemandes. Un peu plus loin, leur maitresse d'école, Suzanne, surveille le jeu : "Je suis aussi pour les deux équipes, mon mari est français et je suis allemande, pour mes enfants que ce soit l'un ou l'autre qui gagne ce match, c'est pareil ! Bon je suis quand même peut-être un tout petit peu plus pour l'Allemagne", confie-t-elle en souriant.

L'école primaire franco-allemande Falkenhausenshule de Kehl © Radio France - Marie Maheux

Les bleus et Mbappé en favoris

Une tendance quand même se dégage : petits français comme petits allemands penchent légèrement pour les bleus. "C'est mon équipe favorite" explique Noah, 9 ans, "parce qu'il y a Mbappé dedans". L'attaquant de 22 ans revient souvent dans les conversations, "il est trop rapide" s'émerveille Charbel, 8 ans et demie.

Et question pronostics, Lokmen, 8 ans, a de grandes ambitions pour la France : "Je veux que la France marque au moins 20 but et l'Allemagne 19." Un sacré match. "Go, go, go la France va gagner" lance Aimé avant de rejoindre ses copains de classe. Thaïa, 10 ans s'est en tout cas préparée et chantonne "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream. Un encouragement de plus avant le match des bleus à Munich, à suivre ce mardi 15 juin.