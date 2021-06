Euro de football : de l'indulgence demandée aux forces de l'ordre mais le couvre-feu maintenu à 23 heures

Le couvre-feu fixé à 23 heures à cause de la pandémie de coronavirus sera maintenu ce mardi 15 juin, malgré le match de l'Euro de football Allemagne-France, a confirmé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce lundi.

Gérald Darmanin demande de la "mansuétude" aux forces de l'ordre

Toutefois, les personnes qui auront regardé le match dans une fan zone ou chez des amis pourront rentrer chez elles à l’issue de celui-ci, indique le ministre aux préfets dans un télégramme. "Pour cette occasion particulière", Gérald Darmanin demande aux forces de l'ordre "de faire preuve d'une particulière mansuétude dans le contrôle des personnes qui rentreraient chez elles après avoir regardé le match à l'extérieur de leur domicile". Il insiste cependant sur le fait que "tout comportement mettant en danger la vie d'autrui" sera "particulièrement sanctionné" et rappelle que les règles de distanciation, tout comme l’interdiction des rassemblements publics non déclarés de plus de 10 personnes, restent en vigueur.