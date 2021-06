Euro de football : les bars d'Orléans prêts pour la diffusion du premier match des Bleus

Ce mardi est un grand jour pour l'Equipe de France de football ! Les Bleus disputent, à partir de 21 heures ce mardi soir, leur premier match dans le cadre de l'Euro 2020, face à l'Allemagne. Une date importante également pour les patrons de bars et restaurants qui diffusent la rencontre, mais uniquement en intérieur. Le gouvernement interdit l'installation d'écrans en terrasse.

A Orléans, les professionnels s'adaptent aux mesures restrictives de lutte contre le Covid-19. Ce lundi, à la veille du coup d'envoi, certains dépoussièrent leurs écrans, d'autres les découvrent, comme Romain Barbosa, patron du bar Le Barock, place du Martroi.

Le gouvernement interdit l'installation d'écrans en terrasse ce mardi pour la diffusion du match de l'Euro 2020 de football, entre la France et l'Allemagne. © Radio France - Marine Protais

Il vient d'acheter pour 5.000€ d'équipements : un écran géant à l'intérieur et deux autres, installés sur la façade, avec un système audio dernier cri. "Comme ça, tous les clients pourront entendre les commentaires, qu'ils soient au premier ou au dernier rang de la terrasse", justifie Romain Barbosa.

Retrouver "la joie de boire une bonne bière devant un match"

Si le patron du Barock a investi plusieurs milliers d'euros, ce n'est pas tant, dit-il, pour tenter de rattraper les pertes dues au confinement, mais surtout, pour faire plaisir à ses clients.

On investit pour que les gens retrouvent le plaisir de vivre, la joie de boire une bonne bière devant un match et manger un hamburger ! - Romain Barbosa, patron du Barock à Orléans

Un programme alléchant, qui pourra se faire en terrasse, à La Taverne notamment, place de la Loire.

A La Taverne, à Orléans, des écrans ont été installés contre les vitres pour que les clients attablés en terrasse puissent suivre le match de l'Equipe de France de football ce mardi soir. © Radio France - Marine Protais

Le gérant, Tom Bouvet, a installé deux écrans à l'intérieur de la salle et les a collés aux vitres, de manière à ce qu'ils soient visibles de l'extérieur. "C'est important parce que ça ramène du monde, et ça nous permet d'avoir une autre clientèle aussi : plutôt des jeunes qui viennent entre amis pour boire un verre et regarder le match."

Mais, dans l'euphorie du match, ces gérants craignent que les gestes barrières soient un peu oubliés.

Faire respecter les gestes barrières en cas de but, "un casse-tête"

Pour s'assurer du respect de la distanciation sociale, toutes les tables doivent être espacées d'au moins un mètre. Le port du masque est obligatoire pour tous les déplacements. "En cas de but de la France, c'est un casse-tête qui s'annonce", confie un gérant.

Comme lui, Rémi Elissalde, gérant du bar Chez Moi, place du Châtelet, a peur que toutes ces règles passent à la trappe. Il va donc demander à ses serveurs de faire de la prévention auprès de chaque client.

En installant les clients, on va bien leur dire que, même en cas de but, il faudra bien rester assis, ne célébrer qu'avec sa table et de ne pas aller voir les copains à droite et à gauche. - Rémi Elissalde, gérant du bar Chez Moi, à Orléans

Mais encore faut-il réussir à trouver une table. Les patrons de bars conseillent d'arriver tôt ce mardi, avant 16 heures, car la plupart des établissements orléanais ne prennent pas de réservation pour ce mardi soir. Et il faudra, quoi qu'il arrive, partir à 23 heures.

La règle du couvre-feu à 23 heures reste en vigueur, malgré la rencontre entre la France et l'Allemagne ce mardi soir dans le cadre de l'Euro 2020 de football. © Radio France - Marine Protais

Le ministère de l'Intérieur a indiqué ce lundi qu'il n'y aura pas de dérogation possible au couvre-feu. De son côté, la mairie d'Orléans précise qu'il y aura une certaine tolérance. Elle nous indique que "les clients ne seront pas forcément chez eux à 23 heures, mais à cette heure-là, ils devront avoir quitté les bars ou être en train de le faire."