Euro de football : quelles règles pour aller voir les matchs dans les bars de Moselle ?

Si quelques chanceux mosellans ont réussi à dégoter des places pour les matchs des bleus, la plupart des gens verront les matchs chez eux ou dans les bars. Mais le Préfet de la Moselle explique sur France Bleu qu'en ces temps de pandémie, des règles strictes ont été mises en place.

Les écrans tournés vers l'intérieur des bars, pas plus de 10 personnes autour d'un écran

"La règle, c'est 10 personnes maximum debout autour d'un écran, et des tables, explique le Préfet de la Moselle Laurent Touvet. Donc les écrans seront tournés vers l'intérieur, pour ne pas provoquer de trop gros attroupements. Pour les fans zones, il faut un espace clos, avec comptage des personnes à l'entrée, et avec la priorité pour les personnes qui ont le pass sanitaire, qui ont été vaccinées, ou qui ont fait un test récemment, et qui seules pourront accéder dans les espaces prévus pour plus de 1000 personnes."