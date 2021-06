Euro de football : "On va tous les démonter", les supporters mayennais des Bleus très, très confiants

C'est le premier grand choc de cet Euro 2021, débuté vendredi dernier. Les Bleus, champions du monde en titre, affrontent la redoutable Allemagne, premier adversaire du groupe F ce mardi à Munich (21h). Avec une attaque de feu, composée du trio Benzema - Mbappé - Griezmann, l'équipe de France met son ambition à l'épreuve et les signaux sont au vert : infirmerie vide, humilité revendiquée avant d'affronter un rival revanchard, incapable de battre le voisin français depuis le quart de finale de la Coupe du monde 2014.

à lire aussi Euro de football : les Bleus affrontent l'Allemagne, premier gros adversaire de la compétition

Même si l'Allemagne n'est plus aussi dominatrice, elle reste un adversaire de poids mais avec M'Bappé, Griezmann et Benzema ça devrait passer selon ces jeunes amateurs mayennais de ballon rond, rencontrés sur un city-park : "on a la meilleure équipe du monde qui était déjà la meilleure équipe avant toutes les autres, on va les bouffer. Le trio d'attaque, ça fait rêver mais il faut quand même faire gaffe. On va regarder le match avec les copains et 3-1 pour la France. Je mise sur un doublé de M'Bappé et un autre de Giroud, Benzema ne marquera pas. Et évidemment devant la télé avec une bière et une pizza".