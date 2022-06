Eurockéennes de Belfort : les concerts de vendredi annulés à leur tour, les billets seront remboursés

Après l'annulation des concerts d'ouverture des Eurockéennes, ce jeudi 30 juin, à cause de la pluie diluvienne et des bourrasques de vent, les organisateurs sont également contraints d'annuler les concerts de ce vendredi 1er juillet. Les billets seront remboursés pour les deux jours, précisent-ils.

"L'objectif est de poursuivre le festival dès que possible et dès que les conditions le permettent", expliquent les organisateurs des Eurockéennes et la préfecture. Or, toute la journée de vendredi sera nécessaire pour vérifier les installations et sécuriser les lieux. "On ne prendra absolument aucun risque", poursuivent les organisateurs, précisant que la grande scène est celle qui a été la plus impactée.

Sans pouvoir en détailler les conditions et dates, les organisateurs ont annoncé que les billets seraient remboursés. Ce sera le cas pour les pass jour comme pour forfaits complets, au prorata du nombre de jour annulé.

Reprendre samedi, dans les meilleures conditions

"Notre objectif, je pense qu'on saura le tenir, est d'ouvrir samedi à l'heure prévue", affirment les responsables de Territoire de Musiques, indiquant également que la programmation du week-end reste inchangée.

"On pense aux blessés, aux festivaliers, aux équipes qui ont travaillé de manière acharné ces dernières semaines", concluent-il, se disant optimistes pour samedi.