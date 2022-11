Eurockéennes de Belfort : une annulation l'été des JO 2024 n'est pour l'instant pas exclue, selon le directeur

Les Jeux Olympiques de 2024 vont-ils nous priver de festivals pendant l'été ? Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué cette possibilité, la semaine dernière, en raison de la mobilisation massive des forces de l'ordre pour les Jeux Olympiques 2024 (du 26 juillet au 10 août). Cette question était au coeur d'une réunion, hier après-midi, avec la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak. Elle promet de chercher "au cas par cas" des solutions pour que les plus gros festivals puissent se tenir cet été-là. Les dirigeants des vingt plus gros festivals étaient présents, et parmi eux, Jean-Paul Roland, le directeur des Eurockéennes de Belfort.

ⓘ Publicité

Aucune certitude pour l'instant concernant les Eurockéennes de Belfort

"Non, je ne peux pas dire que les Eurock ne seront pas annulées", a regretté Jean-Paul Roland, au micro de France Bleu Belfort Montbéliard, qui se dit toutefois plutôt confiant. " On parle d'une période en 2024 qui va du 23 juin jusqu'au 8 septembre, avec les préparations, les JO et les Paralympiques. Les Eurockéennes ont la chance de se tenir dans la première phase de préparation qui sera moins tendue, plus facile à gérer. Ce n'est pas au coeur de l'été".

Concernant de possibles aménagements du format des Eurockéennes, rien n'est exclu. Pas même le passage de 4 à 3 jours : " Nous allons en parler avec notre préfet. Car c'est avec lui que le dispositif de sécurité est mis en place". Ces nouvelles contraintes pourraient peser lourd dans le portefeuille des Eurockéennes, déjà impacté par la crise covid et l'épisode de grêle cet été 2022.

Aucune garantie non plus pour le FIMU de Belfort

L'une des autres inquiétudes en Franche-Comté concerne la tenue du FIMU à Belfort. Le maire de Belfort, Damien Meslot, a d'ailleurs écrit à ce sujet au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin la semaine dernière : " Comment est-ce possible qu'un pays comme la France ne soit plus en capacité d'organiser de grands événements sans mettre à l'arrêt le reste du pays?" avait-il écrit. Le maire estime que le gouvernement fait preuve d'"amateurisme". "Il est inadmissible qu'on annule tout le reste, parce qu'on reçoit les Jeux Olympiques".

Cependant, il y a de quoi se rassurer. Comme les Eurockéennes, le FIMU se tient en début d'été, période moins sensible des Jeux Olympiques. Ce qui pourrait sauver les deux événements.