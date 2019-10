Euroligue : une victoire convaincante du Tango Bourges Basket face à Riga !

Bourges, France

Après deux défaites face à Venise et contre Prague, le Tango Bourges Basket s'est imposé pour la première fois cette saison en Euroligue. Une victoire précieuse acquise à l'extérieur, sur le terrain de Riga (70-55). En Lettonie, les Berruyères ont mis un quart-temps pour prendre la mesure de leur adversaire. Avant de dominer de plus en plus la rencontre.

En réussite sur le plan offensif, solide défensivement, la copie rendue par les joueuses de Bourges devrait donner de la confiance à l'ensemble du groupe. À confirmer samedi 2 novembre, en championnat de France, avec la réception de Villeneuve d'Ascq.