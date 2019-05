Euromillions : la Française des Jeux recherche un gagnant à 25 millions d'euros dans l'Aube

Aube, France

Il est le premier gagnant français de l'année 2019 au jeu de l'Euromillions. Un joueur a remporté 25 millions d'euros mardi 7 mai 2019 après avoir validé sa grille dans l'Aube. Ce chanceux ne s'est pas encore manifesté, il a trois mois pour se faire connaître.

La Française des Jeux ne révélera la ville et le nom du point de vente qu'après avoir remis les gains au gagnant. Sa fortune se monte exactement à 25.024.461 euros. Il avait joué la combinaison suivante : 7-20-26-32-47 étoiles 2 et 11. Le dernier gagnant de l'Euromillions dans l'Aube avait remporté six millions d'euros - vétille - à Brienne-le-Château en 2014.