EuroMillions et Loto : que deviennent les gains non réclamés ?

Alors que le gagnant d'un million d'euros, recherché depuis plusieurs jours, s'est enfin manifesté auprès de la FDJ, a révélé Le Parisien ce jeudi, on vous détaille où vont les gains non réclamés par les joueurs. Déjà, le temps qui leur est imparti est de 30 jours pour un jeu de grattage et de 60 jours pour une loterie ou un pari sportif. Si, à l'issue de ces délais, les gagnants ne sont pas venus récupérer leur argent, alors il y a deux règles.

ⓘ Publicité

Plus de 200 millions d'euros non réclamés entre 2020 et 2022

La première concerne les gains de rang 1, c'est à dire si le gagnant avait tous les bons numéros au Loto, à l'Euromillions et à Mymillion, le code associé. Si ces gains n'ont pas été réclamés, alors la FDJ récupère la somme et la redistribue à ses clients sous la forme de cagnottes spéciales et d'offres promo comme des mises offertes sur son site par exemple. Toujours selon Le Parisien, en deux ans, entre 2020 et 2022, plus de 200 millions d'euros n'ont pas été réclamés et la FDJ a réinjecté 10 millions d'euros dans les circuits.

La 2e règle concerne les gains de rang 2, moins importants en général, des cas où le gagnant n'a pas tous les bons numéros. Là, le grand vainqueur, c'est l'État, qui récupère les sommes dans les caisses des finances publiques depuis 2019 et l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Et ça rapporte, le Parisien affirme que 70 millions d'euros ont ainsi été reversés à l'État en 2020, puis plus de 150 millions en 2021.