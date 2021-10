Euromillions : "Ce jour-là, j'ai eu une intuition", raconte la gagnante du plus gros gain de l'histoire du jeu

La Française des jeux indique ce vendredi que la gagnante du plus gros jackpot de l'histoire d'Euromillions est une jeune Polynésienne ayant validé son ticket à Tahiti. Elle jouait pour la première fois de sa vie et rêve de découvrir la neige, qu'elle n'a jamais vue.

Sa vie a basculé le 15 octobre dernier. Ce jour-là, cette Polynésienne vérifie les gains de son ticket d'Euromillions, validé à Tahiti après avoir utilisé le système "flash" qui laisse le hasard décider de la composition de la grille. Grâce aux numéros 21 - 26 - 31 - 34 - 49 et les étoiles 2 - 5, la jeune femme remporte la somme de 220 millions d'euros, le plus gros jackpot de l'histoire du jeu et le plus gros gain jamais remporté en Europe.

Dans un communiqué publié ce vendredi, la Française des jeux explique que la gagnante jouait pour la première fois de sa vie. Elle s'était promis de jouer un jour, elle qui avait l'habitude de voir son grand-père tenter sa chance régulièrement. "Je disais souvent à mon papi que le jour où je jouerai à mon tour, la chance me sourirait", a évoqué la jeune femme qui souhaite conserver son anonymat, au moment de recevoir son paiement.

"Comme un frisson dans mon dos"

"J’attendais le bon moment pour jouer et, ce jour-là, j’ai eu une intuition", a-t-elle indiqué, précisant avoir "ressenti comme un frisson dans mon dos" au moment de vérifier son reçu de jeu. La FDJ explique que l'heureuse chanceuse a caché son ticket gagnant dans plusieurs endroits. "D’abord sous mon lit, puis dans mes vêtements… Finalement, j’ai eu peur d’oublier où je l’avais mis", indique-t-elle amusée.

Avec cette mirifique somme désormais en poche, la jeune Polynésienne a indiqué qu'elle ne "changerait pas". "Je vais rester simple, celle que je suis, et continuer à me promener en nu-pieds", précise-t-elle. Elle compte utiliser son pactole pour "parcourir le monde" avec sa famille et notamment "découvrir la neige que je n'ai jamais vue". La gagnante souhaite s'acheter un pied à terre sur tous les continents, soutenir des actions solidaires en faveur des enfants et peut-être créer sa propre entreprise.

Le dernier record du plus gros gain jamais remporté en Europe était détenu par un Suisse ayant remporté la somme de 210 millions d'euros en février 2021. En France, le dernier record remontait à décembre 2020 avec un gain de 200 millions d'euros remporté par un joueur du Sud de la France.